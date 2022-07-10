"كهرباء غزة" تكشف الأسباب وراء انقطاع خطّي مغذيان للتيار بالمحافظة





وقالت الشركة في بيانٍ صدر عنها: "إنّ صعقة كهربائية لطائر غراب على محول البطش قاطع التنفيذية ما تسبب في خروج خط الشعف عن الخدمة"، مُشيرةً إلى أنّ طواقم كهرباء غزّة الفنية قامت بعمل اللازم وإعادة الخط للخدمة.



وفي سياق متصل، أوضحت الشركة، أنّ طواقهما قامت بإزالة سجادة عن خطوط الضغط المتوسط فى منطقه المغربي تسببت بخروج خط القبة عن الخدمة.





وأضافت أنه "تم عمل اللازم وإعادة خط القبة للعمل مجددًا بعد تحديد مكان المشكلة".





رام الله - دنيا الوطنكشفت شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزّة، اليوم الأحد، عن الأسباب وراء انقطاع خطّي كهرباء مغذيان للمحافظة.