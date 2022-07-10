شؤون فلسطينية

إصابة شاب فلسطيني بعد الاعتداء عليه من قبل المستوطنين برام الله

إصابة شاب فلسطيني بعد الاعتداء عليه من قبل المستوطنين برام الله
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب شاب فلسطيني، اليوم الأحد، بجروح جراء اعتداء مستوطنين عليه، شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن الشاب عيد النعسان من قرية المغير شمال شرق رام الله، أصيب بجروحٍ بعد تعرضه لهجوم من قِبل المستـوطنين.

ويُشار إلى أن المواطنين في الفة الغربية يتعرضون بشكلٍ شبه يومي لاعتداءات المستوطنين سواء بالحجارة أو برش غاز الفلفل.

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