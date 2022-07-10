إصابة شاب فلسطيني بعد الاعتداء عليه من قبل المستوطنين برام الله

أصيب شاب فلسطيني، اليوم الأحد، بجروح جراء اعتداء مستوطنين عليه، شمال شرق رام الله.



وأفادت مصادر محلية، بأن الشاب عيد النعسان من قرية المغير شمال شرق رام الله، أصيب بجروحٍ بعد تعرضه لهجوم من قِبل المستـوطنين.



