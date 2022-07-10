لتأمين زيارة بايدن.. إسرائيل تُنهي تدريبات عملية (الدرع الأزرق3) وهذه تفاصيلها

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، قد أنهت الخطة التي وضعتها من أجل تأمين زيارة الرئيس الأمريكي المُرتقبة يوم الأربعاء القادم، عبر مطار بن غوريون.



وأوضحت صحيفة (يسرائيل هيوم)، أن الترتيبات الأمنية المشددة سيطلق عليها عملية (الدرع الأزرق 3)، وستشمل نشر 16000 من عناصر الشرطة الإسرائيلية، من ظهر يوم الأربعاء، في كافة المناطق لتأمين الزيارة وحركة المرور وغيرها.



وقالت إنه "سيتم وضع مراكز مراقبة وشرطة في عدد من المناطق والشوارع، وسيتم إغلاق عدد من الطرق الرئيسية لساعات، كما سيتم تأمين محيط الفندق الذي سيتواجد به بايدن في القدس".



ويجري جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، استعداداته للزيارة من خلال تدريبات عسكرية ستشمل حركة نشطة للطائرات الحربية.



وسيكون جيش الاحتلال الإسرائيلي، طوال الزيارة في حالة تأهب قصوى، وكذلك القوات الجوية، وسيتم وضع بطاريات القبة الحديدية في وضع الاستعداد عند مختلف الحدود وإحباط محاولات تعطيل الزيارة.





رام الله - دنيا الوطن