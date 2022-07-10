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"حزب الله" و"حركة أمل" يرفضان اتفاقاً بشأن قضية ترسيم الحدود

"حزب الله" و"حركة أمل" يرفضان اتفاقاً بشأن قضية ترسيم الحدود
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن "حزب الله" و"حركة أمل" رفضا اتفاقًا بين إسرائيل ولبنان حول ترسيم الحدود.

وقالت قناة (كان) الإسرائيلية، إن الاتفاق الذي يبلوره الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين، ينص على مبدأ "حقل قانا للبنان وحقل كاريش لإسرائيل".

وأضافت القناة: أن "غالبية السياسيين في لبنان يؤيدون هذا الاتفاق باستثناء حزب الله وحركة أمل، وبسبب ذلك جاء إطلاق الطائرات المُسيرة نحو حقل كاريش للغاز".

 وتابعت، بأن إسرائيل طلبت ضمانات بأن يكون موقف لبنان ملزمًا لحزب الله وحركة أمل، بحيث لا يُطلق عناصرهما طائرات مُسيرة نحو الحقول الإسرائيلية.

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