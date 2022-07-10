موقع إسرائيلي يكشف جدول أعمال زيارة الرئيس الأمريكي

رام الله - دنيا الوطنكشف موقع (واي نت) الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن جدول أعمال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الى فلسطين المحتلة والمنطقة والتي من المقرر أن تبدأ رسميا يوم الأربعاء المقبل.وأكد الموقع العبري، على أن طائرة بايدن سوف تهبط في مطار بن غوريون في تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت القدس، حيث سيصل بدون زوجته، ولكن برفقة حاشية كبير، وتم استئجار مئات الغرف الفندقية في القدس.وأضاف: "ستصل ظائرة منفصلة على متنها 120 صحفيا لتغطية الزيارة، في وقت أصر الجانب الأمريكي أن يكون حفل الاستقبال في المطار محدودا بشكل خاص، وسيستقبله الرئيس الإسرائيلي يستحاق هارتسوغ ورئيس الوزراء يائير لابيد وحرس شرف إسرائيلي".ونقل مسؤول إسرائيلي كبير أن بايدن قادم الى "إسرائيل" لتنسيق المواقف مع المسؤولين لان هناك اعتقاد سائد وبشكل واضح أن الاتفاق النووي قد انهار وسيصاحب وصوله حوار استراتيجي من نوع لم يكن عليه الحال ولم يحدث منذ سنوات طويلة.وبعد مراسم الاستقبال في المطار، سيتوجه بايدن مع الوفد المرافق الى قاعة بلماخيم الجوية العسكرية برفقة لابيد وسيكون في استقباله وزير الأمن بيني غانتس حيث سيقدم له لمحة حول أنظمة الدفاع الجوي ومن بينها نظام الاعتراض الجديد الأول في العالم "الليزر" لاعتراض الطائرات بدون طيار والصواريخ.بحسب الموقع، سيتوجه لاحقا الى القدس لحضور مراسم في متحف "ياد فاشيم" ويلتقي باثنين من الناجين، ثم يلتقي صباح الخميس مع لابيد في فندق بالقدس ، ثم يلتقي مع الحكومة الإسرائيلية ويتوجه فيما بعد إلى منزل الرئاسة الإسرائيلية باستقبال رسمي.وشدد الموقع العبري، على أنه لم يعرف بعد إذا كان سيلتقي بنيامين نتنياهو في مقر إقامة الرئاسة أو في الفندق الذي سيقيم فيه بعد حفل الاستقبال كما سيلتقي برياضيين إسرائيليين وأمريكيين.