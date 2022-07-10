شؤون فلسطينية

الجهاد الإسلامي تنعي ضحايا حادث سير في الخليل

الجهاد الإسلامي تنعي ضحايا حادث سير في الخليل
رام الله - دنيا الوطن
نعت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين اليوم الأحد، ضحايا الحادث المؤلم الذي أدوى بحياة أربعة مواطنين وإصابة آخرين حادث سير مروع على الطريق الالتفافي شمال محافظة الخليل.

وقالت الجهاد في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن": "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، ضحايا الحادث المؤلم والمفجع، الذي أودى بحياة أربعة مواطنين واصابة اَخرين، إثر حادث سير مروع على الطريق الالتفافي شمال محافظة الخليل".

وأضافت: "إننا في حركة الجهاد الإسلامي وفي ظلال عيد الأضحى المبارك، نتقدم بخالص التعازي والمواساة من العائلات المكلومة وعموم شعبنا في هذا المصاب الجلل، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم جميل الصبر وحُسن العزاء، وأن يعجَّل بشفاء الجرحى، ويمن عليهم بالسلامة والعافية التامة".

أخبار ذات صلة

هنية: نتطلع إلى تضافر وتوحد الجهود لخدمة قضايا الأمة والقدس والأقصى

هنية: نتطلع إلى تضافر وتوحد الجهود لخدمة قضايا الأمة والقدس والأقصى

غزة: إصابتان في 11 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

غزة: إصابتان في 11 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

المعتقل ريان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 95.. والمعتقل عواودة يستأنف إضرابه

المعتقل ريان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 95.. والمعتقل عواودة يستأنف إضرابه

الرئيس عباس يهنئ حاكم عام كومنولث جزر البهاما بذكرى الاستقلال

الرئيس عباس يهنئ حاكم عام كومنولث جزر البهاما بذكرى الاستقلال

(فدا): الاعتداء على المسيرة الفنية برام الله مُدان بشدة بصرف النظر عن الأسباب

(فدا): الاعتداء على المسيرة الفنية برام الله مُدان بشدة بصرف النظر عن الأسباب

مواجهات في الخليل واستهداف مواقع للاحتلال بعبوات متفجرة في الضفة

مواجهات في الخليل واستهداف مواقع للاحتلال بعبوات متفجرة في الضفة

مواجهات واعتداءات للمستوطنين بأول أيام العيد في الضفة

مواجهات واعتداءات للمستوطنين بأول أيام العيد في الضفة

قوات الاحتلال تقتحم المنطقة الأثرية في سبسطية

قوات الاحتلال تقتحم المنطقة الأثرية في سبسطية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

غزة: إصابتان في 11 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

غزة: إصابتان في 11 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

الجهاد الإسلامي تنعي ضحايا حادث سير في الخليل

الجهاد الإسلامي تنعي ضحايا حادث سير في الخليل

المعتقل ريان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 95.. والمعتقل عواودة يستأنف إضرابه

المعتقل ريان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 95.. والمعتقل عواودة يستأنف إضرابه

الرئيس عباس يهنئ حاكم عام كومنولث جزر البهاما بذكرى الاستقلال

الرئيس عباس يهنئ حاكم عام كومنولث جزر البهاما بذكرى الاستقلال

مواجهات واعتداءات للمستوطنين بأول أيام العيد في الضفة

مواجهات واعتداءات للمستوطنين بأول أيام العيد في الضفة

قوات الاحتلال تقتحم المنطقة الأثرية في سبسطية

قوات الاحتلال تقتحم المنطقة الأثرية في سبسطية

الاحتلال يعتقل مواطنا من دورا جنوب الخليل

الاحتلال يعتقل مواطنا من دورا جنوب الخليل

أسير من جنين يدخل عامه الـ 22 في سجون الاحتلال

أسير من جنين يدخل عامه الـ 22 في سجون الاحتلال

منوعات

بعد تغريدة مثيرة للجدل..فضل شاكر يتصدّر محرك بحث (جوجل)

بعد تغريدة مثيرة للجدل..فضل شاكر يتصدّر محرك بحث (جوجل)

شاهد: بطلة مسلسل (من شارع الهرم..إلى) مع والديها..ووالدتها تخطف الأنظار بجمالها

شاهد: بطلة مسلسل (من شارع الهرم..إلى) مع والديها..ووالدتها تخطف الأنظار بجمالها

الشركة المنتجة للمسلسل الشهير (للموت) تهاجم سيرين عبد النور بقوة..فما السبب؟

الشركة المنتجة للمسلسل الشهير (للموت) تهاجم سيرين عبد النور بقوة..فما السبب؟

شاهد: ردة فعل أبناء رامي عياش لحظة كشف جنس المولود الذي ينتظره وزوجته

شاهد: ردة فعل أبناء رامي عياش لحظة كشف جنس المولود الذي ينتظره وزوجته

صور وفيديو: للمرة الثانية..بطلة مسلسل (زهرة الثالوث) تحتفل بزفافها

صور وفيديو: للمرة الثانية..بطلة مسلسل (زهرة الثالوث) تحتفل بزفافها

شاهد: في أحضان زوجها..سيرين عبد النور تحتفل بمرور 15 عاماً على زواجها

شاهد: في أحضان زوجها..سيرين عبد النور تحتفل بمرور 15 عاماً على زواجها

صور: بـ (لوك) شعر غريب..نسرين طافش وزوجها يهنئان المتابعين بعيد الأضحى

صور: بـ (لوك) شعر غريب..نسرين طافش وزوجها يهنئان المتابعين بعيد الأضحى

بعد غيابها لفترة طويلة... آمال ماهر تستعيد نشاطها على السوشيال ميديا

بعد غيابها لفترة طويلة... آمال ماهر تستعيد نشاطها على السوشيال ميديا

شاهد.. استقبال مميّز لتامر حسني في العرض الخاص لفيلمه بالسعودية

شاهد.. استقبال مميّز لتامر حسني في العرض الخاص لفيلمه بالسعودية

بعد أن تراجعت آمبر هيرد عن وعدها..جوني ديب يتبرع بمبلغ ضخم لصالح جمعيات خيرية

بعد أن تراجعت آمبر هيرد عن وعدها..جوني ديب يتبرع بمبلغ ضخم لصالح جمعيات خيرية

عربي

العاهل الأردني يهنئ لابيد على توليه منصبه

العاهل الأردني يهنئ لابيد على توليه منصبه

الصومال تجري مشاورات داخلية بشأن مسألة تطبيع العلاقات مع إسرائيل

الصومال تجري مشاورات داخلية بشأن مسألة تطبيع العلاقات مع إسرائيل

قتلى وجرحى في مشاجرة بالأسلحة النارية في مصر

قتلى وجرحى في مشاجرة بالأسلحة النارية في مصر

العاهل السعودي يوجه كلمة للحجاج والمسلمين ويغرد في (تويتر) بمناسبة عيد الأضحى

العاهل السعودي يوجه كلمة للحجاج والمسلمين ويغرد في (تويتر) بمناسبة عيد الأضحى