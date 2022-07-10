الجهاد الإسلامي تنعي ضحايا حادث سير في الخليل

رام الله - دنيا الوطننعت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين اليوم الأحد، ضحايا الحادث المؤلم الذي أدوى بحياة أربعة مواطنين وإصابة آخرين حادث سير مروع على الطريق الالتفافي شمال محافظة الخليل.وقالت الجهاد في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن": "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، ضحايا الحادث المؤلم والمفجع، الذي أودى بحياة أربعة مواطنين واصابة اَخرين، إثر حادث سير مروع على الطريق الالتفافي شمال محافظة الخليل".وأضافت: "إننا في حركة الجهاد الإسلامي وفي ظلال عيد الأضحى المبارك، نتقدم بخالص التعازي والمواساة من العائلات المكلومة وعموم شعبنا في هذا المصاب الجلل، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم جميل الصبر وحُسن العزاء، وأن يعجَّل بشفاء الجرحى، ويمن عليهم بالسلامة والعافية التامة".