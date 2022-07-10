دولي

قتلى وجرحى بضربة روسية استهدفت مبنى بشرق أوكرانيا

قتلى وجرحى بضربة روسية استهدفت مبنى بشرق أوكرانيا
رام الله - دنيا الوطن
قتل ستة أشخاص على الأقل وجرح خمسة آخرون، اليوم الأحد، في ضربة روسية على مبنى يضم شققا في بلدة تشاسيف يار بشرق أوكرانيا.

وأعلن حاكم دونيتسك بافلو كيريلنكو على (تيلغرام) عن "تواصل عملية الانقاذ". وقال "تمكن المسعفون من إخراج ستة قتلى وخمسة جرحى" مضيفا أن قرابة 34 شخصا لا يزالون بين الركام.

وأعلن الجيش الأوكراني، تمكنه من فتح ممر للسفن في البحر الأسود بعد استعادته جزيرة الأفعى، وتحدث عن صد هجمات روسية في إقليم دونباس وخاركيف، مؤكدا أن الأسلحة الثقيلة التي حصل عليها من الغرب بدأت تغير المعادلة العسكرية.

وقال الجيش الأوكراني في بيان له اليوم، إنه فتح ممرا للسفن عبر مصب بيستر على البحر الأسود، للعمل على نقل المنتجات الأوكرانية الزراعية، لا سيما الحبوب منها.

وأضاف أن هذه الخطوة جاءت نتيجة رئيسية لاستعادته جزيرة الأفعى التي أخلتها القوات الروسية نهاية الشهر الماضي.

من جهتها، أكدت إدارة الموانئ البحرية الأوكرانية استعادة ممر حركة الشحن عبر قناة الدانوب-البحر الأسود.

وقالت إدارة الموانئ إنه بعد تحرير جزيرة الأفعى وتكدس عدد كبير من السفن التي تنتظر المرورعبر قناة سولينا، من الممكن استخدام مصب بيستر لقناة الدانوب-البحر الأسود من أجل دخول وخروج السفن الناقلة للمنتجات الزراعية.

وأحكمت القوات الروسية سيطرتها على معظم مقاطعة لوغانسك عقب سيطرتها على مدينتي ليسيتشانسك وسيفيرودونيتسك، وبدأت تمهد لهجوم واسع النطاق في مقاطعة دونيتسك المجاورة من أجل السيطرة على مدنها الرئيسية المتبقية بيد القوات الأوكرانية مثل كراماتورسك وسلوفيانسك.

في هذه الأثناء، أعلن الجيش الأوكراني اليوم أن الروس ينقلون معدات عسكرية وصواريخ من طراز كاليبر مجنحة للجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت مدافع أميركية من طراز "هاوتزر" في مقاطعة دونيتسك شرقي أوكرانيا.

كما أعلنت الوزارة مقتل أكثر من 100 مسلح أوكراني بينهم أفراد من كتيبة "تورنادو" القومية الأوكرانية.

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