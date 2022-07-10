شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يهنئ حاكم عام كومنولث جزر البهاما بذكرى الاستقلال

الرئيس عباس يهنئ حاكم عام كومنولث جزر البهاما بذكرى الاستقلال
رام الله - دنيا الوطن
هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حاكم عام كومنولث جزر البهاما كورنيليوس الفين سميث، لمناسبة احتفال بلاده بذكرى الاستقلال.

وتقدم الرئيس عباس في برقية التهنئة التي بعثها اليوم الأحد، للحاكم العام بأحر التهاني القلبية بحلول الذكرى الـ 49 لعيد استقلال بلاده، متمنيًا له الصحة والسعادة، ولشعب كومنولث جزر البهاما المزيد من الاستقرار والازدهار، وللعلاقات الثنائية بين البلدين التطور والارتقاء.

وثمن الرئيس مواقف كومنولث جزر البهاما تجاه شعبنا وقضيته العادلة، ونضاله المشروع من أجل استرداد أرضه ومقدساته، ونيل حريته واستقلاله.

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