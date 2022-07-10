دولي

هذا ما سيفعله "ترامب" في حال اعادة انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة

هذا ما سيفعله "ترامب" في حال اعادة انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
تحدث دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق، حول ماذا سيفعل في حال اعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة في العام 2024 بشأن الحرب الروسية الأوكرانية.
 
وقال ترامب خلال كلمة ألقاها بحضور  أنصاره في أنكوريغ انه: لن يقبل بوجود هذه الحرب في أوكرانيا.

ولفت الرئيس الأمريكي السابق، إلى أن الأوضاع في الأراضي الأوكرانية ستزداد سوءًا في المستقبل، مضيفا: "لو كنت رئيسا لكانت الأمور مختلفة كنا سنتمكن من التوصل إلى اتفاق".

وأشار الى انه نتيجة سياسات ادارة الرئيس الحالي جو بايدن بشأن أوكرانيا، يمكن اشتعال حرب عالمية ثالثة.

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