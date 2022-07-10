حجاج بيت الله يواصلون أداء مناسك الحج برمي الجمرات في أول أيام التشريق

رام الله - دنيا الوطنيواصل حجاج بيت الله الحرام، اليوم الأحد ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، في مشعر منى بمكة المكرمة رمي الجمرات في أول أيام التشريق، حيث توجه الحجاج بداية من صباح اليوم، من مزدلفة إلى منى لرمي الجمرات.ومن المقرر أن يبيت الحاج ليالي التشريق في منى، ويجوز للمتعجل أن يغادر في 12 ذو الحجة قبل غروب الشمس، قبل أن يتوجه إلى الكعبة المشرفة لأداء طواف الوداع، وهو آخر مناسك الحج.واستكمل ضيوف الرحمن أمس في أول أيام العيد مناسك حجهم من رمي جمرة العقبة الكبرى، وأداء طواف الإفاضة والسعي في المسجد الحرام، والحلق أو التقصير ثم التحلل من الإحرام، ويجوز للحاج أن يؤخر طواف الإفاضة ليؤديه مع طواف الوداع في طواف واحد.ويؤدي الحجاج رمي الجمرات بمنى، وهذا الرمي له أيام محددة فيبدأ في يوم عيد الأضحى برمي 7 حصيات في جمرة العقبة الكبرى فقط، ثم يواصل الحجاج رمي الجمرات في أيام التشريق الثلاثة، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة.