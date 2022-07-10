مواجهات في الخليل واستهداف مواقع للاحتلال بعبوات متفجرة في الضفة

رام الله - دنيا الوطنشهدت الضفة الغربية الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد ثاني أيام عيد الأضحى المبارك مواجهات مع الاحتلال، واستهداف مواقع إسرائيلية بعبوات متفجرة.واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 5 مواطنين من أنحاء الضفة الغربية، بينهم الأسير المحرر أكرم نعيم بني عوده الذي اعتقل من قوة إسرائيلية خاصة من منزله في طمون جنوب طوباس.وأعلن جيش الاحتلال أنه اعتقل شاباً فلسطينياً يشتبه بتنفيذه عملية إطلاق نار نحو جنود إسرائيليين، قرب مستوطنة "عيناف" المقامة على أراضي قرى كفر اللبد، رامين وبيت ليد شرق محافظة طولكرم.وذكرت مصادر محلية أن عدداً من المواطنين أصيبوا بالاختناق، الليلة الماضية، جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز في حارة جابر شرق مدينة الخليل.واندلعت مواجهات في المكان بعد مهاجمة مستوطنو "كريات أربع" المقامة على أراضي الخليل، منازل المواطنين ورشقوهم بالحجارة وشتموهم بألفاظ نابية.واقتحمت قوات الاحتلال حارة جابر لحماية المستوطنين، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام تجاه المواطنين، ما تسبب بإصابة عدد منهم بالاختناق جراء استنشاق الغاز".بالتزامن مع ذلك تمكن الشباب الثائر من استهداف بوابة "تسيناعوز" بمدينة طولكرم بعبوة متفجرة محلية الصنع.كما ألقى الشباب الثائر عبوة متفجرة محلية تجاه حاجز الجلمة شمال محافظة جنين.