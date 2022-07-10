شؤون فلسطينية

مواجهات واعتداءات للمستوطنين بأول أيام العيد في الضفة

مواجهات واعتداءات للمستوطنين بأول أيام العيد في الضفة
رام الله - دنيا الوطن
شهدت مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، أول أيام عيد الأضحى المبارك، اعتداءات متفرقة من قوات الاحتلال والمستوطنين، اندلعت على إثرها مواجهات.

وفي الخليل، اعتدى مجموعة من المستوطنين على المواطنين في حارة جابر، وألقى خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين، ووفروا الحماية للمستوطنين.

وأوضحت مصادر محلية أن حارة جابر بالبلدة القديمة في مدينة الخليل تتعرض بشكل مستمر لاعتداءات مستوطني "كريات أربع" تحت حماية قوات الاحتلال.

واحتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الفتى أمير  عارف جابر (17 عاما)، عقب دهم منزل ذويه حارة جابر واستجوبته وحققت معه ميدانيا، وفتشت منزل ذويه. 

وتعاني مدينة الخليل من وجود أكثر من خمسين موقعا استيطانياً يقيم بها نحو ثلاثين ألف مستوطن، يعملون على تعزيز القبضة الشاملة على المدينة.

وفي بيت لحم، أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي طفلا على خلع قميصه على مدخل بلدة بيت فجار جنوب المدينة، بحجة وجود رسومات لسلاح عليها، وصادرت علم فلسطيني موجود في المركبة.

أما في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الأثرية في سبسطية شمالي نابلس، في اقتحام ثالث خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تواصلت ما تسمى "الإدارة المدنية والحدائق العامة" اقتحام المنطقة الأثرية في سبسطية.

وأفادت مصادر صحفية، أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال بعد اقتحام المنطقة، وأطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز السام على منازل المواطنين المجاورة.

وفي قلقيلية، اندلعت مواجهات في قرية كفر قدوم شرقي قلقيلية، بعد خروج المسيرة الأسبوعية الشعبية المناهضة للاستيطان.

وتداول نشطاء مقاطع مرئية تخللها أصوات تكبيرات العيد ترافق الشبان الملتحمين مع الاحتلال الإسرائيلي في كفر قدوم في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأشعل شبان الإطارات المطاطية وأطلقوا الحجارة صوب قوات الاحتلال، التي تواجدت بشكل مكثف على مدخل البلدة الغربي المغلق.

ومنذ مطلع يوليو تموز عام 2011، تشهد كفر قدوم يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع مسيرات مطالبة بفتح شارع القرية الذي أغلقته قوات الاحتلال خلال انتفاضة الأقصى عام 2003م.

ووثق التقرير الدوري لانتهاكات الاحتلال خلال شهر يونيو 2022 الصادر عن مركز معلومات فلسطين "معطى"، ارتكاب قوات الاحتلال (2510) انتهاكاً، أبرزها استشهاد (13) مواطناً.

ورصد معطى (204) عملية مداهمة لمنازل المواطنين، فيما بلغ عدد الاقتحامات لمناطق مختلفة في الضفة والقدس (483) اقتحاما، وعدد الطرق والمناطق التي تم إغلاقها (14) منطقة.

 وأصيب (620) مواطناً بنيران قوات الاحتلال ومستوطنيه، وبلغ عدد عمليات إطلاق النار التي نفذها جنود الاحتلال ومستوطنيه (188) عملية، وعدد اعتداءات المستوطنين (102) اعتداءً.

وشهدت محافظة نابلس أعلى رقم للانتهاكات الإسرائيلية، بواقع (544) انتهاكا، يليها محافظتي القدس والخليل، بواقع (328، 303) انتهاكا على التوالي.

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