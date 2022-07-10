وفاة فتاة في جنين والشرطة والنيابة تحققان

رام الله - دنيا الوطنفتحت النيابة العامة تحقيقاً فيما باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري في ظروف وملابسات وفاة فتاة 18 عاماً من بلدة عانين غربي جنين.وذكرالناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات ، أن غرفة العمليات في شرطة المحافظة تلقت بلاغاً من المشفى الحكومي حول وصول فتاة إلى المستشفى متوفية.وأضاف ارزيقات، أنه على الفور انتقلت النياية العامة على رأس قوة من مرتبات شرطة جنين الى المشفى والى منزل الفتاة وتم اجراء الكشف اللازم.وامرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثة لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة اصولا.