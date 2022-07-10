جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عدداً من المطلوبين، وأن أحدهم من طولكرم ويشتبه بإطلاقه النار تجاه مستوطنة عنياف منذ أيام وتم ضبط سلاح كارلو بحوزته. على حد زعمه.وأفادت مصادر محلية أن قوة إسرائيلية خاصة، اعتقلت فجر اليوم المحرر أكرم بني عودة من طمون جنوب طوباس.وبحسب ذات المصادر، فإن تلك القوة اقتحمت منزل بني عودة واعتقلته واقتادته إلى جهة مجهولة.