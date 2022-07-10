وفاة 4 مواطنين بحادث سير شمال الخليل

رام الله - دنيا الوطنتوفي 4 مواطنين، فجر اليوم الأحد، إثر حادث سير وقع شمال الخليل.وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في بيان صحفي، أن الحادث ناجم عن اصطدام مركبة بشاحنة في الاتجاه المقابل على الشارع الالتفافي شمال مدينة الخليل، الأمر الذي تسبب بوفاة أربعة مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة.وأضاف ارزيقات، أنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.وناشد السائقين بضرورة الالتزام بقوانين السير وشاخصاته والسرعة المسموحة، خاصة على الطرقات الخارجية الواصلة بين المحافظات.