شؤون فلسطينية

وفاة 4 مواطنين بحادث سير شمال الخليل

وفاة 4 مواطنين بحادث سير شمال الخليل
رام الله - دنيا الوطن
توفي 4 مواطنين، فجر اليوم الأحد، إثر حادث سير وقع شمال الخليل.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في بيان صحفي، أن الحادث ناجم عن اصطدام مركبة بشاحنة في الاتجاه المقابل على الشارع الالتفافي شمال مدينة الخليل، الأمر الذي تسبب بوفاة أربعة مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة.

وأضاف ارزيقات، أنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.

وناشد السائقين بضرورة الالتزام بقوانين السير وشاخصاته والسرعة المسموحة، خاصة على الطرقات الخارجية الواصلة بين المحافظات.

أخبار ذات صلة

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

عضو بمجلس إفتاء القدس: يجب إعادة النظر بشأن الصلاة خلف إمام الحرم المكي الجديد

عضو بمجلس إفتاء القدس: يجب إعادة النظر بشأن الصلاة خلف إمام الحرم المكي الجديد

تراجع على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

تراجع على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

تعرف على حالة الطقس في ثاني أيام عيد الأضحى

تعرف على حالة الطقس في ثاني أيام عيد الأضحى

الخليل: إصابات بالاختناق جراء إطلاق الاحتلال الغاز في حارة جابر

الخليل: إصابات بالاختناق جراء إطلاق الاحتلال الغاز في حارة جابر

تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيس عباس ووزير الأوقاف بشأن أوضاع حجاج فلسطين

تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيس عباس ووزير الأوقاف بشأن أوضاع حجاج فلسطين

بمناسبة عيد الأضحى.. اتصال هاتفي بين الرئيس عباس والسيسي

بمناسبة عيد الأضحى.. اتصال هاتفي بين الرئيس عباس والسيسي

بن زايد يوجه بتخصيص 25 مليون دولار لدعم مستشفى المقاصد بالقدس

بن زايد يوجه بتخصيص 25 مليون دولار لدعم مستشفى المقاصد بالقدس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الخليل: إصابات بالاختناق جراء إطلاق الاحتلال الغاز في حارة جابر

الخليل: إصابات بالاختناق جراء إطلاق الاحتلال الغاز في حارة جابر

تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيس عباس ووزير الأوقاف بشأن أوضاع حجاج فلسطين

تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيس عباس ووزير الأوقاف بشأن أوضاع حجاج فلسطين

بن زايد يوجه بتخصيص 25 مليون دولار لدعم مستشفى المقاصد بالقدس

بن زايد يوجه بتخصيص 25 مليون دولار لدعم مستشفى المقاصد بالقدس

الرئيس عباس يتبادل التهاني بعيد الأضحى مع نظيره العراقي

الرئيس عباس يتبادل التهاني بعيد الأضحى مع نظيره العراقي

تشييع جثمان الشهيد فالح جرادات إلى مثواه الأخير في بلدة سعير بالخليل

تشييع جثمان الشهيد فالح جرادات إلى مثواه الأخير في بلدة سعير بالخليل

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد فالح جرادات الى ذويه في بلدة سعير

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد فالح جرادات الى ذويه في بلدة سعير

الاحتلال يحرم آلاف الأسرى من فرحة إحياء طقوس العيد بين أهلهم

الاحتلال يحرم آلاف الأسرى من فرحة إحياء طقوس العيد بين أهلهم

القواسمي يرحب بقرار الكنيسة المشيخية بإعتبار إسرائيل دولة فصل عنصري

القواسمي يرحب بقرار الكنيسة المشيخية بإعتبار إسرائيل دولة فصل عنصري

منوعات

بعد غيابها لفترة طويلة... آمال ماهر تستعيد نشاطها على السوشيال ميديا

بعد غيابها لفترة طويلة... آمال ماهر تستعيد نشاطها على السوشيال ميديا

شاهد.. استقبال مميّز لتامر حسني في العرض الخاص لفيلمه بالسعودية

شاهد.. استقبال مميّز لتامر حسني في العرض الخاص لفيلمه بالسعودية

بعد أن تراجعت آمبر هيرد عن وعدها..جوني ديب يتبرع بمبلغ ضخم لصالح جمعيات خيرية

بعد أن تراجعت آمبر هيرد عن وعدها..جوني ديب يتبرع بمبلغ ضخم لصالح جمعيات خيرية

ميرهان حسين تنشر صورها في الحج والجمهور يشكك

ميرهان حسين تنشر صورها في الحج والجمهور يشكك

شاهد.. أدهم نابلسي يتلو آيات من القرآن الكريم

شاهد.. أدهم نابلسي يتلو آيات من القرآن الكريم

من أمام الحرم النبوي الشريف.. هاني سلامة يهنئ جمهوره بعيد الأضحى المبارك

من أمام الحرم النبوي الشريف.. هاني سلامة يهنئ جمهوره بعيد الأضحى المبارك

لهذا السبب.. دخلت الفنانة البحرينية سلوى الجراش العناية المركزة

لهذا السبب.. دخلت الفنانة البحرينية سلوى الجراش العناية المركزة

شاهد.. نانسي عجرم تطلق أغنيتها الجديدة &#34;صح صح&#34;

شاهد.. نانسي عجرم تطلق أغنيتها الجديدة "صح صح"

شاهد.. مايا دياب تشوق الجمهور لأحدث أغنياتها &#34;عيش أحلى سنين&#34; وتكشف عن موعد طرحها

شاهد.. مايا دياب تشوق الجمهور لأحدث أغنياتها "عيش أحلى سنين" وتكشف عن موعد طرحها

بالعكاز.. ماريتا الحلاني ترقص على ألحان أغنية ميريام فارس

بالعكاز.. ماريتا الحلاني ترقص على ألحان أغنية ميريام فارس

عربي

العاهل الأردني يهنئ لابيد على توليه منصبه

العاهل الأردني يهنئ لابيد على توليه منصبه

الصومال تجري مشاورات داخلية بشأن مسألة تطبيع العلاقات مع إسرائيل

الصومال تجري مشاورات داخلية بشأن مسألة تطبيع العلاقات مع إسرائيل

قتلى وجرحى في مشاجرة بالأسلحة النارية في مصر

قتلى وجرحى في مشاجرة بالأسلحة النارية في مصر

العاهل السعودي يوجه كلمة للحجاج والمسلمين ويغرد في (تويتر) بمناسبة عيد الأضحى

العاهل السعودي يوجه كلمة للحجاج والمسلمين ويغرد في (تويتر) بمناسبة عيد الأضحى