تعرف على حالة الطقس في ثاني أيام عيد الأضحى

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي بحوالي درجتين مئويتين، ويسود خلال النهار جو حار في كافة المناطق وبحدة اقل في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.ومساءاً وليلاً وفجراً يسود جو لطيف ومنعش ومعتدل الى أبعد الحدود ولله الحمد. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم.ويوم الاثنين، توقعت الأرصاد، أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من المعدلات السنوية العامة بقليل، وتكون الأجواء حارة نهاراً بشكل عام خصوصاً في المناطق السهلية والغورية، وفي ساعات الليل تنكسر درجات الحرارة ليسود طقس معتدل ولطيف خصوصاً في الجبال، وتكون الرياح غربية الى جنوبية غربية، والله تعالى أعلى وأعلم.