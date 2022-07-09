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العاهل الأردني يهنئ لابيد على توليه منصبه

العاهل الأردني يهنئ لابيد على توليه منصبه
العاهل الأردني ويائير لابيد - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلية، يائير لابيد، اتصالاً هاتفياً مع العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني.

ووفق ما غرّد حساب لابيد على (تويتر)، فقد هنأ مواطني المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، كما تقدم بتعازيه إلى العاهل الأردني باسم الحكومة الإسرائيلية، إثر مأساة تسرب الغاز في العقبة.

وهنأ العاهل الأردني لابيد على توليه منصبه وتمنى له النجاح. 

كما تم خلال المكالمة بحث ضرورة تعزيز وتعميق التعاون والعلاقات الإسرائيلية الأردنية والزيارة المرتقبة للرئيس بايدن والتحديات والفرص الإقليمية.

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