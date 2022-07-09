شؤون فلسطينية

بمناسبة عيد الأضحى.. اتصال هاتفي بين الرئيس عباس والسيسي

بمناسبة عيد الأضحى.. اتصال هاتفي بين الرئيس عباس والسيسي
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أجرى الرئيس محمود عباس، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تبادلا خلاله التهاني بحلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب  السيسي عن أمنياته بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة على شعبنا الفلسطيني وقد تحققت أمنياته بإقامة دولته المستقلة، مؤكدا وقوف مصر الدائم إلى جانب شعبنا حتى نيل حقوقه المشروعة، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

بدوره، هنأ الرئيس عباس الرئيس السيسي بحلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا لجمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار.

كما شكر الرئيس عباس السيسي على مواقفه الداعمة لشعبنا وحقوقه المشروعة.

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