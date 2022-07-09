تقرير: إيران تستخدم أجهزة حديثة لتعزيز تخصيب اليورانيوم

رام الله - دنيا الوطنقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، السبت، إن إيران صعّدت عملية تخصيب اليورانيوم من خلال استخدام أجهزة طرد مركزي متطورة من نوع "آي.آر-6" بمنشأة "فوردو" الموجودة تحت الأرض، والتي يمكنها التبديل بسهولة أكبر بين مستويات التخصيب.ووفق تقرير اطلعت عليه (رويترز)، فإن الوكالة الدولية التابعة للأمم المتحدة، قالت إن طهران بدأت في تغذية غاز سداسي فلوريد اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 5% في السلسلة المؤلفة من 166 جهاز طرد مركزي، وهي ثاني مجموعة من أجهزة "آي.آر-6" يتم تركيبها في فوردو، وهي السلسلة الوحيدة التي تحتوي على ما يسمى "الرؤوس الفرعية المعدلة" التي تسهل عملية التخصيب بدرجات نقاء مختلفة، وفق ما نقل موقع (الشرق).وأوضح التقرير، أن إيران أبلغت الوكالة الدولية بأن عمليات التخصيب تهدف إلى الوصول إلى يورانيوم مخصب بنسبة 20%، أي أقل من 60% التي تنتجها أماكن أخرى في إيران.وفي السياق، جدد دبلوماسيون غربيون الإعراب عن قلقهم بشأن "الرؤوس الفرعية المعدلة لأنها تسهل وتسرع عملية التحول إلى مستويات نقاء أعلى".ويعمل جهاز الطرد المركزي من طراز "آي آر 6"، على تدوير اليورانيوم أسرع 10 مرات من الجيل الأول من أجهزة الطرد المركزي التي كانت إيران مقيدة باستخدامها في السابق بموجب اتفاقها النووي لعام 2015 مع القوى العالمية.