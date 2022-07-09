دولي

استطلاع للرأي: نتنياهو قد يشكل حكومة جديدة بسهولة

استطلاع للرأي: نتنياهو قد يشكل حكومة جديدة بسهولة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أجرت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، استطلاعاً للرأي، أن كتلة الأحزاب الموالية لرئيس الوزراء الإسرائيلي، السابق بنيامين نتنياهو قد تحصل على 61 مقعدا في الانتخابات المقبلة، ما يمكنها من تشكيل حكومة بسهولة.

وتوقع الاستطلاع أن يتراجع تمثيل ​​حزبي (يمينا) و(ميرتس)، وكلاهما عضو في الائتلاف الحالي، حيث لم يتمكنا من الحصول على نسبة الحسم، وأن حزب الليكود بزعامة نتنياهو سيحصل على 36 مقعدا، وهو أقوى أداء له في الأسابيع الأخيرة. 

أما حزب (يش عتيد) الذي يتزعمه رئيس الوزراء يائير لابيد، فسيكون ثاني أكبر فصيل بـ23 نائبا أي بزيادة 3 مقاعد عما هو عليه الآن، بينما سيحتل حزب (الصهيونية الدينية) اليميني المتطرف بقيادة بتسلئيل سموتريتش المركز الثالث بـ10 مقاعد.

وجاء حزب وزير الجيش، بيني غانتس، (أزرق أبيض) في المركز الرابع بتسعة مقاعد، وحصل حزب "شاس" الديني المتطرف بزعامة أرييه درعي على ثمانية مقاعد، بينما حصل حزب (يهدوت هتوراة) بقيادة موشيه غافني على سبعة مقاعد، بينما أعطى الاستطلاع ستة مقاعد للقائمة المشتركة برئاسة أيمن عودة، و4 مقاعد للقائمة الموحدة برئاسة منصور عباس.

ومن المتوقع أن تصل نسبة التصويت في المجتمع العربي ستصل إلى 40% حسب استطلاعات الرأي، وهذا الأمر مؤشر قوي على أن نتنياهو هو من سيشكل الحكومة المقبلة، وفي حال ارتفاع نسبة التصويت في المجتمع العربي إلى 55% وما فوق فإن نتنياهو لن يتمكن ولا بأي حال من الأحوال من تشكيل الحكومة القادمة.



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