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الصومال تجري مشاورات داخلية بشأن مسألة تطبيع العلاقات مع إسرائيل

الصومال تجري مشاورات داخلية بشأن مسألة تطبيع العلاقات مع إسرائيل
الرئيس الصومالي
رام الله - دنيا الوطن
تجري الحكومة الصومالية مشاورات مع أعضاء البرلمان وجهات أخرى، حول مسألة التطبيع مع إسرائيل. 

جاء ذلك وفق ما قال الناطق بلسان الرئيس الصومالي، رداً على سؤال حول شائعات روجت مؤخرا حول إمكانية التحاق الصومال بركب قطار التطبيع مع إسرائيل.

وبعيد انتخابه رئيسا لبلاده، اجتمع حسن شيخ محمود مع مسؤولين إسرائيليين كبار خلال زيارته للإمارات نهاية شهر آيار/مايو الماضي الامر الذي نفاه مكتب الرئاسة الصومالية. 

وكان حسن شيخ محمود قد اجتمع عام 2016 مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، آنذاك بنيامين نتنياهو، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

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