شؤون فلسطينية

تمهيداً لوصول بايدن.. إسرائيل بصدد الإعلان عن عدة بوادر حسن نية تجاه الفلسطينيين

تمهيداً لوصول بايدن.. إسرائيل بصدد الإعلان عن عدة بوادر حسن نية تجاه الفلسطينيين
الرئيس الأمريكي جو بايدن
رام الله - دنيا الوطن
زعمت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، اليوم الجمعة، بأن  إسرائيل ستعلن الأسبوع المقبل، عن عدة بوادر حسن نية تجاه الفلسطينيين، تمهيداً لوصول الرئيس الأمريكي جو بايدن الى المنطقة يوم الأربعاء القادم. 

ومن المرجح أن يتم الإعلان عن إدخال تسهيلات في مجال البناء، وعن تسريع وتيرة مد البنى التحتية المناسبة لشبكات الجيل الرابع للهواتف المحمولة، الى جانب احتمال انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة لإسرائيل والسلطة الفلسطينية.

هذا وتتخذ قوات الأمن الاستعدادات اللازمة تمهيداً لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ونقلت (مكان) عن مصدر أمني، إن صناع القرار سيعرضون على بايدن الخطوط الحمراء التي تدعو إسرائيل الدول الكبرى الى وضعها أمام ايران في اطار المفاوضات النووية. 

وأضاف المصدر ان السلطة الفلسطينية تعلق على زيارة بايدن للمنطقة املها في ان تساهم في إحراز التقدم في القضية الفلسطينية.

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