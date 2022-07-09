دولي

توافق أميركي صيني لتحسين العلاقات بين البلدين

توافق أميركي صيني لتحسين العلاقات بين البلدين
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الخارجية الصينية، يوم السبت، أن وزيري الخارجية الصيني وانغ يي ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن توصلا إلى "توافق" بشأن تحسين العلاقات، خلال محادثات على هامش اجتماعات مجموعة العشرين، في وقت تسعى القوتان لخفض التوتر بينهما.

وقالت وزارة الخارجية في بيان بشأن اللقاء "توصل الجانبان على أساس المعاملة بالمثل والمنفعة المتبادلة، إلى توافق بشأن تعزيز مشاورات مجموعة العمل الصينية الأميركية لتحقيق المزيد من النتائج"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وسبق لوانغ يي، خلال اجتماعه مع بلينكن، في جزيرة بالي الإندونيسية يوم السبت، أن قال إن على الصين والولايات المتحدة "العمل معا" لمحاولة تخفيف التوتر بينهما.

وأضاف وانغ أن "الصين والولايات المتحدة دولتان رئيسيتان لذلك من الضروري أن تحافظا على وجود علاقات طبيعية" بينهما.

وتابع وزير الخارجية الصيني قائلا: "يجب أن نعمل معا لضمان أن تستمر هذه العلاقة في التقدّم على المسار الصحيح"، وفقا لما ذكرته فرانس برس.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن أمله في أن تكون المحادثات مع نظيره الصيني وانغ يي "بنّاءة".

وقال بلينكن: "لا يوجد بديل عن الدبلوماسية المباشرة. في علاقة معقدة ومهمة مثل العلاقة بين الولايات المتحدة والصين، هناك أشياء كثيرة يجب مناقشتها"، مضيفا "نتطلع إلى حوار مثمر وبنّاء".

وجاءت تصريحات المسؤولين بعد حضور اجتماع لـمجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية، وهو أول اجتماع مباشر بين الوزيرين منذ أكتوبر الماضي.

ويقود وزير الخارجية الأميركي جهود الضغط على الصين بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال مسؤولون أميركيون إن اجتماع بلينكن ووانغ يهدف إلى الحفاظ على استقرار العلاقات الأميركية الصعبة مع بكين ومنعها من الانحراف عن غير قصد إلى الصراع.

وصرّح بلينكن أنه دعا الصين إلى إدانة "العدوان" الروسي على أوكرانيا، وذلك بعد اجتماعه مع وانغ، مضيفا: "إنها اللحظة التي نحتاج فيها جميعا إلى النهوض كما فعلت دول مجموعة العشرين الواحدة تلو الأخرى، لإدانة العدوان والمطالبة، من بين أمور أخرى، بأن تسمح روسيا بالوصول إلى الغذاء العالق في أوكرانيا".

وأوضح المسؤول الأميركي أنه "عبّر عن مخاوف الولايات المتحدة العميقة إزاء تصاعد اللهجة المستفزة لبكين وأنشطتها تجاه تايوان، والأهمية الكبيرة للحفاظ على السلام والاستقرار على جانبي مضيق تايوان".

أخبار ذات صلة

تطورات اغتيال آبي.. اعتراف &#34;خطير&#34; من الشرطة اليابانية

تطورات اغتيال آبي.. اعتراف "خطير" من الشرطة اليابانية

شاهد: هجوم دامٍ بسكين يوقع إصابات بمستشفى في الصين

شاهد: هجوم دامٍ بسكين يوقع إصابات بمستشفى في الصين

مفاجآت (كورونا).. تفاصيل المتحور الخفي

مفاجآت (كورونا).. تفاصيل المتحور الخفي

المخابرات البريطانية تكشف عن خطة روسية جديدة في حرب أوكرانيا

المخابرات البريطانية تكشف عن خطة روسية جديدة في حرب أوكرانيا

سريلانكا: فرار الرئيس بعد اقتحام المتظاهرين للمقر الرسمي

سريلانكا: فرار الرئيس بعد اقتحام المتظاهرين للمقر الرسمي

قاتل شينزو آبي يكشف أسباب ارتكابه للجريمة

قاتل شينزو آبي يكشف أسباب ارتكابه للجريمة

استطلاع اسرائيلي: نتنياهو قد تحصل على الأكثرية في الانتخابات

استطلاع اسرائيلي: نتنياهو قد تحصل على الأكثرية في الانتخابات

بايدن حول اغتيال آبي: مأساة لليابان ولكل من عرفه

بايدن حول اغتيال آبي: مأساة لليابان ولكل من عرفه

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد فالح جرادات الى ذويه في بلدة سعير

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد فالح جرادات الى ذويه في بلدة سعير

الاحتلال يحرم آلاف الأسرى من فرحة إحياء طقوس العيد بين أهلهم

الاحتلال يحرم آلاف الأسرى من فرحة إحياء طقوس العيد بين أهلهم

اعتقالات في القدس ومواجهات مع الاحتلال في بلدة سبسطية بنابلس

اعتقالات في القدس ومواجهات مع الاحتلال في بلدة سبسطية بنابلس

الجهاد وسرايا القدس تهنئان الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى

الجهاد وسرايا القدس تهنئان الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى

قوات الاحتلال تحتجز فتى وتستجوبه في مدينة الخليل

قوات الاحتلال تحتجز فتى وتستجوبه في مدينة الخليل

الأسير يوسف نزال من قباطية جنوب جنين ينهي عامه الـ15 والأخير بالأسر

الأسير يوسف نزال من قباطية جنوب جنين ينهي عامه الـ15 والأخير بالأسر

الحية: القدس عنوان الصراع والتطبيع مصيره الفشل

الحية: القدس عنوان الصراع والتطبيع مصيره الفشل

قوات الاحتلال تعتقل مواطنيْن من جنين قرب المسجد الأقصى

قوات الاحتلال تعتقل مواطنيْن من جنين قرب المسجد الأقصى

منوعات

بعد غيابها لفترة طويلة... آمال ماهر تستعيد نشاطها على السوشيال ميديا

بعد غيابها لفترة طويلة... آمال ماهر تستعيد نشاطها على السوشيال ميديا

شاهد.. استقبال مميّز لتامر حسني في العرض الخاص لفيلمه بالسعودية

شاهد.. استقبال مميّز لتامر حسني في العرض الخاص لفيلمه بالسعودية

بعد أن تراجعت آمبر هيرد عن وعدها..جوني ديب يتبرع بمبلغ ضخم لصالح جمعيات خيرية

بعد أن تراجعت آمبر هيرد عن وعدها..جوني ديب يتبرع بمبلغ ضخم لصالح جمعيات خيرية

ميرهان حسين تنشر صورها في الحج والجمهور يشكك

ميرهان حسين تنشر صورها في الحج والجمهور يشكك

شاهد.. أدهم نابلسي يتلو آيات من القرآن الكريم

شاهد.. أدهم نابلسي يتلو آيات من القرآن الكريم

من أمام الحرم النبوي الشريف.. هاني سلامة يهنئ جمهوره بعيد الأضحى المبارك

من أمام الحرم النبوي الشريف.. هاني سلامة يهنئ جمهوره بعيد الأضحى المبارك

لهذا السبب.. دخلت الفنانة البحرينية سلوى الجراش العناية المركزة

لهذا السبب.. دخلت الفنانة البحرينية سلوى الجراش العناية المركزة

شاهد.. نانسي عجرم تطلق أغنيتها الجديدة &#34;صح صح&#34;

شاهد.. نانسي عجرم تطلق أغنيتها الجديدة "صح صح"

شاهد.. مايا دياب تشوق الجمهور لأحدث أغنياتها &#34;عيش أحلى سنين&#34; وتكشف عن موعد طرحها

شاهد.. مايا دياب تشوق الجمهور لأحدث أغنياتها "عيش أحلى سنين" وتكشف عن موعد طرحها

بالعكاز.. ماريتا الحلاني ترقص على ألحان أغنية ميريام فارس

بالعكاز.. ماريتا الحلاني ترقص على ألحان أغنية ميريام فارس

عربي

العاهل السعودي يوجه كلمة للحجاج والمسلمين ويغرد في (تويتر) بمناسبة عيد الأضحى

العاهل السعودي يوجه كلمة للحجاج والمسلمين ويغرد في (تويتر) بمناسبة عيد الأضحى

شاهد: الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى

شاهد: الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى

ما شكل الحرب المقبلة بين إسرائيل و(حزب الله) اللبناني؟

ما شكل الحرب المقبلة بين إسرائيل و(حزب الله) اللبناني؟

الحجاج يتوجهون من عرفات لمزدلفة بعد أداء فريضة الحج الأعظم

الحجاج يتوجهون من عرفات لمزدلفة بعد أداء فريضة الحج الأعظم