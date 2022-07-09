شؤون فلسطينية

تشييع جثمان الشهيد فالح جرادات إلى مثواه الأخير في بلدة سعير بالخليل

تشييع جثمان الشهيد فالح جرادات إلى مثواه الأخير في بلدة سعير بالخليل
رام الله - دنيا الوطن
شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في بلدة سعير شمال شرق الخليل، ظهر اليوم السبت، أول أيام عيد الأضحى المبارك، جثمان الشهيد فالح جرادات، الى مثواه الأخير في مقبرة البلدة.

وانطلق موكب التشييع من أمام منزل عائلته في البلدة، حيث ألقت عائلته وأصدقاؤه ومحبوه نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، ومن ثم حملوه على الأكتاف ملفوفا بالعلم الفلسطيني، إلى مسجد البلدة الكبير، لأداء صلاة الجنازة على جثمانه، قبل أن يوارى الثري في مقبرة الشهداء بالبلدة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وكانت سلطات الاحتلال قد سلّمت قبل قليل جثمان الشهيد جرادات (39 عاما) إلى ذويه، على حاجز الجلمة شرق مدينة بيت لحم، بعد أكثر من خمسة أشهر على احتجازه.

وكانت قوات الاحتلال قد أعدمت الشهيد جرادات بتاريخ 17/01/2022، بعد اطلاق النار عليه على مفرق "غوش عصيون" شمال الخليل، بحجة محاولته تنفيذ عملية طعن.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد فالح جرادات الى ذويه في بلدة سعير

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد فالح جرادات الى ذويه في بلدة سعير

الاحتلال يحرم آلاف الأسرى من فرحة إحياء طقوس العيد بين أهلهم

الاحتلال يحرم آلاف الأسرى من فرحة إحياء طقوس العيد بين أهلهم

القواسمي يرحب بقرار الكنيسة المشيخية بإعتبار إسرائيل دولة فصل عنصري

القواسمي يرحب بقرار الكنيسة المشيخية بإعتبار إسرائيل دولة فصل عنصري

اعتقالات في القدس ومواجهات مع الاحتلال في بلدة سبسطية بنابلس

اعتقالات في القدس ومواجهات مع الاحتلال في بلدة سبسطية بنابلس

الجهاد وسرايا القدس تهنئان الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى

الجهاد وسرايا القدس تهنئان الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى

قوات الاحتلال تحتجز فتى وتستجوبه في مدينة الخليل

قوات الاحتلال تحتجز فتى وتستجوبه في مدينة الخليل

(كان): عائلة شيرين أبو عاقلة تطالب بمقابلة بايدن خلال زيارته للمنطقة

(كان): عائلة شيرين أبو عاقلة تطالب بمقابلة بايدن خلال زيارته للمنطقة

الأسير يوسف نزال من قباطية جنوب جنين ينهي عامه الـ15 والأخير بالأسر

الأسير يوسف نزال من قباطية جنوب جنين ينهي عامه الـ15 والأخير بالأسر

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد فالح جرادات الى ذويه في بلدة سعير

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد فالح جرادات الى ذويه في بلدة سعير

الاحتلال يحرم آلاف الأسرى من فرحة إحياء طقوس العيد بين أهلهم

الاحتلال يحرم آلاف الأسرى من فرحة إحياء طقوس العيد بين أهلهم

اعتقالات في القدس ومواجهات مع الاحتلال في بلدة سبسطية بنابلس

اعتقالات في القدس ومواجهات مع الاحتلال في بلدة سبسطية بنابلس

الجهاد وسرايا القدس تهنئان الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى

الجهاد وسرايا القدس تهنئان الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى

قوات الاحتلال تحتجز فتى وتستجوبه في مدينة الخليل

قوات الاحتلال تحتجز فتى وتستجوبه في مدينة الخليل

الأسير يوسف نزال من قباطية جنوب جنين ينهي عامه الـ15 والأخير بالأسر

الأسير يوسف نزال من قباطية جنوب جنين ينهي عامه الـ15 والأخير بالأسر

الحية: القدس عنوان الصراع والتطبيع مصيره الفشل

الحية: القدس عنوان الصراع والتطبيع مصيره الفشل

قوات الاحتلال تعتقل مواطنيْن من جنين قرب المسجد الأقصى

قوات الاحتلال تعتقل مواطنيْن من جنين قرب المسجد الأقصى

منوعات

بعد غيابها لفترة طويلة... آمال ماهر تستعيد نشاطها على السوشيال ميديا

بعد غيابها لفترة طويلة... آمال ماهر تستعيد نشاطها على السوشيال ميديا

شاهد.. استقبال مميّز لتامر حسني في العرض الخاص لفيلمه بالسعودية

شاهد.. استقبال مميّز لتامر حسني في العرض الخاص لفيلمه بالسعودية

بعد أن تراجعت آمبر هيرد عن وعدها..جوني ديب يتبرع بمبلغ ضخم لصالح جمعيات خيرية

بعد أن تراجعت آمبر هيرد عن وعدها..جوني ديب يتبرع بمبلغ ضخم لصالح جمعيات خيرية

ميرهان حسين تنشر صورها في الحج والجمهور يشكك

ميرهان حسين تنشر صورها في الحج والجمهور يشكك

شاهد.. أدهم نابلسي يتلو آيات من القرآن الكريم

شاهد.. أدهم نابلسي يتلو آيات من القرآن الكريم

من أمام الحرم النبوي الشريف.. هاني سلامة يهنئ جمهوره بعيد الأضحى المبارك

من أمام الحرم النبوي الشريف.. هاني سلامة يهنئ جمهوره بعيد الأضحى المبارك

لهذا السبب.. دخلت الفنانة البحرينية سلوى الجراش العناية المركزة

لهذا السبب.. دخلت الفنانة البحرينية سلوى الجراش العناية المركزة

شاهد.. نانسي عجرم تطلق أغنيتها الجديدة &#34;صح صح&#34;

شاهد.. نانسي عجرم تطلق أغنيتها الجديدة "صح صح"

شاهد.. مايا دياب تشوق الجمهور لأحدث أغنياتها &#34;عيش أحلى سنين&#34; وتكشف عن موعد طرحها

شاهد.. مايا دياب تشوق الجمهور لأحدث أغنياتها "عيش أحلى سنين" وتكشف عن موعد طرحها

بالعكاز.. ماريتا الحلاني ترقص على ألحان أغنية ميريام فارس

بالعكاز.. ماريتا الحلاني ترقص على ألحان أغنية ميريام فارس

عربي

العاهل السعودي يوجه كلمة للحجاج والمسلمين ويغرد في (تويتر) بمناسبة عيد الأضحى

العاهل السعودي يوجه كلمة للحجاج والمسلمين ويغرد في (تويتر) بمناسبة عيد الأضحى

شاهد: الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى

شاهد: الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى

ما شكل الحرب المقبلة بين إسرائيل و(حزب الله) اللبناني؟

ما شكل الحرب المقبلة بين إسرائيل و(حزب الله) اللبناني؟

الحجاج يتوجهون من عرفات لمزدلفة بعد أداء فريضة الحج الأعظم

الحجاج يتوجهون من عرفات لمزدلفة بعد أداء فريضة الحج الأعظم