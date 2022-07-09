دولي

شاهد: هجوم دامٍ بسكين يوقع إصابات بمستشفى في الصين

شاهد: هجوم دامٍ بسكين يوقع إصابات بمستشفى في الصين
رام الله - دنيا الوطن
شهد مستشفى رويجين في شنغهاي الصينية، يوم السبت، هجوما مسلحا بسكين، أسفر عن إصابة أربعة أشخاص.

وقالت الشرطة إن الضباط هرعوا إلى مستشفى رويجين الذي تأسس قبل ما يزيد على 100 عام صباح السبت بعد تلقي مكالمات بشأن وقوع هجوم، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وعثرت الشرطة على رجل يحتجز مجموعة من الرهائن باستخدام سكين في الطابق السابع من مبنى العيادات الخارجية، وقالت إن عناصرها فتحت النار على المسلح عندما هدد بإيذاء الرهائن وتمكنت من إخضاعه.

وذكرت الشرطة أن الجرحى ليسوا في حالة خطيرة وأنه يجري التحقيق في الحادث.

وأظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي حالة من الفوضى حيث تدافع الزوار زحفا تحت البوابات الدوارة للخروج من المستشفى بينما شوهد الأطباء وهم يخرجون ركضا مع مرضاهم وكان بعضهم جالسا على كراسي متحركة والآخر على أسرة متنقلة.

كما شوهد خط طويل من الدماء على السطح الرخامي لدرج المستشفى في أحد مقاطع الفيديو، وفقما نقلت "رويترز".

وقالت مواطنة من سكان شنغهاي التي وصلت لإجراء فحص طبي بعد إغلاق المستشفى مباشرة ورفضت الكشف عن اسمها "إنه هجوم صادم جدا. الوضع بات يبعث على اليأس. ماذا حدث لهذا المجتمع؟".

وكانت الشرطة قد ألقت القبض على رجل يوم الاثنين بعد أن طعن عدة أشخاص عشوائيا في منطقة جينغان بوسط شنغهاي.


 


 


أخبار ذات صلة

مفاجآت (كورونا).. تفاصيل المتحور الخفي

مفاجآت (كورونا).. تفاصيل المتحور الخفي

المخابرات البريطانية تكشف عن خطة روسية جديدة في حرب أوكرانيا

المخابرات البريطانية تكشف عن خطة روسية جديدة في حرب أوكرانيا

سريلانكا: فرار الرئيس بعد اقتحام المتظاهرين للمقر الرسمي

سريلانكا: فرار الرئيس بعد اقتحام المتظاهرين للمقر الرسمي

قاتل شينزو آبي يكشف أسباب ارتكابه للجريمة

قاتل شينزو آبي يكشف أسباب ارتكابه للجريمة

استطلاع اسرائيلي: نتنياهو قد تحصل على الأكثرية في الانتخابات

استطلاع اسرائيلي: نتنياهو قد تحصل على الأكثرية في الانتخابات

بايدن حول اغتيال آبي: مأساة لليابان ولكل من عرفه

بايدن حول اغتيال آبي: مأساة لليابان ولكل من عرفه

على ماذا عثرت الشرطة اليابانية بمنزل المسلح الذي اغتيال شينزو آبي؟

على ماذا عثرت الشرطة اليابانية بمنزل المسلح الذي اغتيال شينزو آبي؟

من هو منفذ عملية اغتيال شينزو آبي؟

من هو منفذ عملية اغتيال شينزو آبي؟

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يحرم آلاف الأسرى من فرحة إحياء طقوس العيد بين أهلهم

الاحتلال يحرم آلاف الأسرى من فرحة إحياء طقوس العيد بين أهلهم

اعتقالات في القدس ومواجهات مع الاحتلال في بلدة سبسطية بنابلس

اعتقالات في القدس ومواجهات مع الاحتلال في بلدة سبسطية بنابلس

الجهاد وسرايا القدس تهنئان الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى

الجهاد وسرايا القدس تهنئان الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى

قوات الاحتلال تحتجز فتى وتستجوبه في مدينة الخليل

قوات الاحتلال تحتجز فتى وتستجوبه في مدينة الخليل

الأسير يوسف نزال من قباطية جنوب جنين ينهي عامه الـ15 والأخير بالأسر

الأسير يوسف نزال من قباطية جنوب جنين ينهي عامه الـ15 والأخير بالأسر

الحية: القدس عنوان الصراع والتطبيع مصيره الفشل

الحية: القدس عنوان الصراع والتطبيع مصيره الفشل

قوات الاحتلال تعتقل مواطنيْن من جنين قرب المسجد الأقصى

قوات الاحتلال تعتقل مواطنيْن من جنين قرب المسجد الأقصى

150 ألف مصلٍ يؤدون صلاة عيد الأضحى في رحاب المسجد الأقصى

150 ألف مصلٍ يؤدون صلاة عيد الأضحى في رحاب المسجد الأقصى

منوعات

شاهد.. استقبال مميّز لتامر حسني في العرض الخاص لفيلمه بالسعودية

شاهد.. استقبال مميّز لتامر حسني في العرض الخاص لفيلمه بالسعودية

بعد أن تراجعت آمبر هيرد عن وعدها..جوني ديب يتبرع بمبلغ ضخم لصالح جمعيات خيرية

بعد أن تراجعت آمبر هيرد عن وعدها..جوني ديب يتبرع بمبلغ ضخم لصالح جمعيات خيرية

ميرهان حسين تنشر صورها في الحج والجمهور يشكك

ميرهان حسين تنشر صورها في الحج والجمهور يشكك

شاهد.. أدهم نابلسي يتلو آيات من القرآن الكريم

شاهد.. أدهم نابلسي يتلو آيات من القرآن الكريم

من أمام الحرم النبوي الشريف.. هاني سلامة يهنئ جمهوره بعيد الأضحى المبارك

من أمام الحرم النبوي الشريف.. هاني سلامة يهنئ جمهوره بعيد الأضحى المبارك

لهذا السبب.. دخلت الفنانة البحرينية سلوى الجراش العناية المركزة

لهذا السبب.. دخلت الفنانة البحرينية سلوى الجراش العناية المركزة

شاهد.. نانسي عجرم تطلق أغنيتها الجديدة &#34;صح صح&#34;

شاهد.. نانسي عجرم تطلق أغنيتها الجديدة "صح صح"

شاهد.. مايا دياب تشوق الجمهور لأحدث أغنياتها &#34;عيش أحلى سنين&#34; وتكشف عن موعد طرحها

شاهد.. مايا دياب تشوق الجمهور لأحدث أغنياتها "عيش أحلى سنين" وتكشف عن موعد طرحها

بالعكاز.. ماريتا الحلاني ترقص على ألحان أغنية ميريام فارس

بالعكاز.. ماريتا الحلاني ترقص على ألحان أغنية ميريام فارس

تعرّضت لجلطتين خطيرتين..تطورات الحالة الصحية للفنانة سلوى الجراش

تعرّضت لجلطتين خطيرتين..تطورات الحالة الصحية للفنانة سلوى الجراش

عربي

العاهل السعودي يوجه كلمة للحجاج والمسلمين ويغرد في (تويتر) بمناسبة عيد الأضحى

العاهل السعودي يوجه كلمة للحجاج والمسلمين ويغرد في (تويتر) بمناسبة عيد الأضحى

شاهد: الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى

شاهد: الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى

ما شكل الحرب المقبلة بين إسرائيل و(حزب الله) اللبناني؟

ما شكل الحرب المقبلة بين إسرائيل و(حزب الله) اللبناني؟

الحجاج يتوجهون من عرفات لمزدلفة بعد أداء فريضة الحج الأعظم

الحجاج يتوجهون من عرفات لمزدلفة بعد أداء فريضة الحج الأعظم