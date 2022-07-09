الاحتلال يسلم جثمان الشهيد فالح جرادات الى ذويه في بلدة سعير

رام الله - دنيا الوطنسلّمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، جثمان الشهيد فالح موسى جرادات (39 عاما) إلى ذويه في بلدة سعير شرق الخليل.وأوضح ذوو الشهيد جرادات، ان سلطات الاحتلال سلّمت جثمان ابنها على حاجز الجلمة شرق مدينة بيت لحم، بعد أكثر من خمسة أشهر على احتجازه، حيث سيتم القاء نظرة الوداع الأخير عليه في منزل العائلة، قبل أن يوارى الثرى، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وكانت قوات الاحتلال قد أعدمت الشهيد جرادات بتاريخ 17/01/2022، بعد اطلاق النار عليه على مفرق "غوش عصيون" شمال الخليل، بحجة محاولته تنفيذ عملية طعن.