شؤون فلسطينية

القواسمي يرحب بقرار الكنيسة المشيخية بإعتبار إسرائيل دولة فصل عنصري

القواسمي يرحب بقرار الكنيسة المشيخية بإعتبار إسرائيل دولة فصل عنصري
رام الله - دنيا الوطن
رحب أسامة القواسمي، رئيس لجنة الجاليات والمغترببن في المجلس الوطني الفلسطيني، عضو المجلس الثوري لحركة (فتح)، بقرار الكنيسة المشيخية بإعتبار إسرائيل دولة فصل عنصري، مؤكدا أن هذا القرار من قبل الكنيسة يعد انتصارا للحقيقة  ولنضال الشعب الفلسطيني وللعدالة الدولية
والإنسانية، وقرارا يشكل مرحلة جديدة في وعي العالم وخاصة في أمريكا حول ممارسات إسرائيل الحقيقية، وخطوة هامة  وهي محل تقدير من الشعب الفلسطيني والقيادة.
 
وقال القواسمي: "إن هذه الكنيسة والذي يقدر عدد أتباعها بالمليونين شخص، هي كنيسة ذات ثقل في الرأي العام الأمريكي، ولم يكن قرارهم ليتخذ إلا بعد إطلاعهم عن قرب عن ممارسات إسرائيل العنصرية بحق شعبنا الفلسطيني في الأرض المحتلة أو في الداخل، وإصرار إسرائيل على سن القوانين العنصرية، ومعاملة شعبنا على أساس العرق والدين.

وتقدم القواسمي بالشكر والتقدير للكنيسة المشيخية في الولايات المتحدة على هذا الموقف ، داعيا الحكومة الأمريكية الى ممارسة الضغط الحقيقي على إسرائيل لوقف هذا العدوان والعنصربة ضد شعبنا المناضل من أجل الحرية والعدالة والإنسانية جمعاء.

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