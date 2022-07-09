شؤون فلسطينية

اعتقالات في القدس ومواجهات مع الاحتلال في بلدة سبسطية بنابلس

اعتقالات في القدس ومواجهات مع الاحتلال في بلدة سبسطية بنابلس
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، عددًا من الشبان بينهم أسرى محررون في القدس المحتلة، فيما اندلعت مواجهات في بلدة سبسطية بنابلس.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر محمد فاروق عابد من بلدة كفرذان غرب جنين، بعد توقيفه على أحد بوابات المسجد الأقصى

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر هارون الرشيد أبو الهيجاء من بلدة اليامون غرب جنين، على بوابات المسجد الأقصى.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابًا آخر، بعد الاعتداء عليه، من منطقة باب العامود بالقدس المحتلة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها بحق مدينة القدس المحتلة، في مساعي تهويدها وتفريغها من سكانها، والسيطرة على مسجدها المبارك، والتنغيص على أهلها فرحة عيد الأضحى المبارك، في ظل صمودهم ورباطهم أمام مخططات الاحتلال.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال الموقع الأثري في بلدة سبسطية، شمال غرب نابلس.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها الموقع الأثري وساحة البيادر في البلدة، أطلقت خلالها قنابل الغاز السام.

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