الجهاد وسرايا القدس تهنئان الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى

رام الله - دنيا الوطنتقدمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وذراعها العسكري (سرايا القدس) ، بخالص التهاني والمباركات من عموم الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية لمناسبة عيد الأضحى المبارك، خاصة بالتهنئة أهالي الشهداء الأكرمين وأبناءهم ، والأسرى الأبطال في سجون العدو ، والجرحى البواسل.وقالت الحركة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "في هذا العيد المبارك ، نستلهم أعظم معاني التضحية والفداء فنزداد يقيناً بالانتصار على العدو ، ونزداد ثقة وإصراراً على المضي في طريق الجهاد حتى يأذن الله بتحرير أرضنا واستعادة مقدساتنا وعودة اللاجئين إلى أرضهم وديارهم".وأضافت: "بمناسبة عيد الأضحى المبارك ندعو لرص الصفوف والثبات في مواجهة العدو والتصدي لكل مشاريعه ومخططاته، والتمسك بالحقوق والثوابت الوطنية"، داعية في الوقت ذاته لمزيد من التلاحم والتعاضد والتكاتف بين أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده.وسألت الحركة، الله أن يتقبل منكم الطاعات والقربات وصالح الأعمال ، وأن يتقبل الجهاد والرباط، وأن يرحم الشهداء وأن يشفي الجرحى وأن يُمكن للمجاهدين ويعينهم ويسدد ضرباتهم.