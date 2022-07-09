(كان): عائلة شيرين أبو عاقلة تطالب بمقابلة بايدن خلال زيارته للمنطقة

رام الله - دنيا الوطنأكدت قناة (كان) الإسرائيلية، أن عائلة الصحفية شيرين أبو عاقلة، طالبت بمقابلة الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال زيارته المرتقبة الى إسرائيل.وبحسب القناة الإسرائيلية، قالت عائلة أبو عاقلة: "أملنا خاب من نتائج التحقيق في الرصاصة التي تم إطلاقها على شيرين أثناء تغطيتها لاقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين".وأضافت العائلة: "إن الولايات المتحدة الأمريكية تريد تبرئة الجيش الاسرائيلي".يذكر أنه تم اغتيال الصحفية شيرين أو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة الفضائية، قبل عدة أشهر برصاص قوات الاحتلال، وذلك اثناء تغطيتها لأحداث اقتحام الجيش الاسرائيلي لمدينة جنين.