شاهد: إقامة صلاة عيد الأضحى في العراء وسط غزة

أقام المسلمون في قطاع غزة، صباح اليوم السبت، صلاة عيد الأضحى المبارك في العراء بساحة السرايا وسط المدينة.





وصلى في المواطنين عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) خليل الحية، كما وشارك بها ثلة من قيادات العمل الوطني والإسلامي.



وعبر الموطنون عن فرحتهم بقدوم عيد الأضحى المبارك والذي يصادف اليوم، الموافق التاسع من تموز/ يوليو 2022.



هذا ويحتفل المسلمون في كافة أرجاء فلسطين، وبقاع العالم العربي والإسلامي، اليوم بأول أيام عيد الأضحى المبارك.



وبدأت مراسم ذبح الأضاحي عقب صلاة العيد، والتي تعتبر إحدى شعائر الإسلام، التي يتقرب بها المسلمون إلى الله بتقديم ذبح من الأنعام.































رام الله - دنيا الوطن