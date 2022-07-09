عربي

العاهل السعودي يوجه كلمة للحجاج والمسلمين ويغرد في (تويتر) بمناسبة عيد الأضحى

العاهل السعودي يوجه كلمة للحجاج والمسلمين ويغرد في (تويتر) بمناسبة عيد الأضحى
رام الله - دنيا الوطن
بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم السبت، كلمة إلى الحجاج والمسلمين في المملكة والعالم.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، قال الملك سلمان بن عبد العزيز في كلمته للحجاج وضيوف المملكة والمواطنين والمقيمين، والمسلمين في كل مكان: "إخواني وأخواتي حجاج بيت الله الحرام..إخواني ضيوف المملكة العربية السعودية..أبنائي وبناتي المواطنين..إخواني وأخواتي المقيمين على أرض بلادنا الغالية..أيها المسلمون والمسلمات في كل مكان..السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير".

وأضاف الملك سلمان: "أحييكم من أرض الرسالة ومهبط الوحي، سائلاً المولى الكريم أن يتقبل من حجاج بيته، وأن يجعل حجهم مقبولا، وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا".

وتابع: "بعد الظروف الاستثنائية الصحية التي عصفت بالعالم أجمع، نحمد الله على تسهيل عودة الحجاج بفضله سبحانه ثم بفضل الجهود الضخمة التي بذلها العاملون في القطاعات كافة، في المملكة العربية السعودية، فلهم الشكر على ما قدموا وما يقدموا، امتدادًا لما شرف الله بلادنا به من خدمة الحرمين الشريفين، ورعاية ضيوف الرحمن، والسهر على راحتهم، فلله الحمد والشكر على فضله العظيم".

وأردف العاهل السعودي: "إخواني وأخواتي المسلمين والمسلمات..نتيجة للنجاح الكبير الذي حققته المملكة في مواجهة جائحة كورونا، رفعنا عدد حجاج موسم هذا العام ليكون مليون حاج من الداخل والخارج، مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية الوقائية، حرصا على سلامة الحجاج، وعناية بصحتهم..اللهم تقبل من الحجاج حجهم، وبارك للمسلمين عيدهم..وفقنا الله وإياكم لكل خير..والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

وعلى حسابه في "تويتر"، كتب الملك سلمان بن عبد العزيز: "نحمد الله سبحانه أن رأينا حجاج بيته، من مختلف دول العالم، يؤدون مناسكهم بكل يسر وسهولة..وإننا ونحن نفخر بشرف خدمة الحجاج، نهنئ جميع المسلمين بعيد الأضحى المبارك، سائلين المولى أن يجعل هذا العيد، عيد خير وسلام على العالم أجمع..وكل عام وأنتم بخير".

أخبار ذات صلة

قتلى وجرحى في مشاجرة بالأسلحة النارية في مصر

قتلى وجرحى في مشاجرة بالأسلحة النارية في مصر

شاهد: الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى

شاهد: الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى

ما شكل الحرب المقبلة بين إسرائيل و(حزب الله) اللبناني؟

ما شكل الحرب المقبلة بين إسرائيل و(حزب الله) اللبناني؟

الحجاج يتوجهون من عرفات لمزدلفة بعد أداء فريضة الحج الأعظم

الحجاج يتوجهون من عرفات لمزدلفة بعد أداء فريضة الحج الأعظم

الصحة المصرية تصدر توجيهات عاجلة بعد ارتفاع إصابات (كورونا)

الصحة المصرية تصدر توجيهات عاجلة بعد ارتفاع إصابات (كورونا)

هيئة الإحصاء السعودية: نحو 900 ألف حاج للموسم الحالي بينهم 700 ألف من الخارج

هيئة الإحصاء السعودية: نحو 900 ألف حاج للموسم الحالي بينهم 700 ألف من الخارج

وزير الصحة السعودي يكشف صحة الحجاج وطريقة حج مصابي (كورونا)

وزير الصحة السعودي يكشف صحة الحجاج وطريقة حج مصابي (كورونا)

السعودية: لا يوجد حتى الآن أي تفشٍ لفيروس (كورونا) بالحج

السعودية: لا يوجد حتى الآن أي تفشٍ لفيروس (كورونا) بالحج

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الأسير يوسف نزال من قباطية جنوب جنين ينهي عامه الـ15 والأخير بالأسر

الأسير يوسف نزال من قباطية جنوب جنين ينهي عامه الـ15 والأخير بالأسر

قوات الاحتلال تعتقل مواطنيْن من جنين قرب المسجد الأقصى

قوات الاحتلال تعتقل مواطنيْن من جنين قرب المسجد الأقصى

الداخلية تعلن إحصائية لحركة التنقل عبر معبر بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

الداخلية تعلن إحصائية لحركة التنقل عبر معبر بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

قناة إسرائيلية: الأمريكيون سيقدمون 200 مليون دولار للسلطة الفلسطينية خلال زيارة بايدن

قناة إسرائيلية: الأمريكيون سيقدمون 200 مليون دولار للسلطة الفلسطينية خلال زيارة بايدن

كيف جاءت أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم السبت؟

كيف جاءت أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم السبت؟

طالع تفاصيل الحالة الجوية بفلسطين حتى الثلاثاء

طالع تفاصيل الحالة الجوية بفلسطين حتى الثلاثاء

أعضاء كونغرس يحتجون على دخول إسرائيل لاتفاقية الإعفاء من الفيزا لتمييزها ضد الفلسطينيين

أعضاء كونغرس يحتجون على دخول إسرائيل لاتفاقية الإعفاء من الفيزا لتمييزها ضد الفلسطينيين

البرلمان البرازيلي يعقد جلسة خاصة تضامنا مع الشعب الفلسطين

البرلمان البرازيلي يعقد جلسة خاصة تضامنا مع الشعب الفلسطين

منوعات

شاهد.. أدهم نابلسي يتلو آيات من القرآن الكريم

شاهد.. أدهم نابلسي يتلو آيات من القرآن الكريم

من أمام الحرم النبوي الشريف.. هاني سلامة يهنئ جمهوره بعيد الأضحى المبارك

من أمام الحرم النبوي الشريف.. هاني سلامة يهنئ جمهوره بعيد الأضحى المبارك

لهذا السبب.. دخلت الفنانة البحرينية سلوى الجراش العناية المركزة

لهذا السبب.. دخلت الفنانة البحرينية سلوى الجراش العناية المركزة

شاهد.. نانسي عجرم تطلق أغنيتها الجديدة &#34;صح صح&#34;

شاهد.. نانسي عجرم تطلق أغنيتها الجديدة "صح صح"

شاهد.. مايا دياب تشوق الجمهور لأحدث أغنياتها &#34;عيش أحلى سنين&#34; وتكشف عن موعد طرحها

شاهد.. مايا دياب تشوق الجمهور لأحدث أغنياتها "عيش أحلى سنين" وتكشف عن موعد طرحها

بالعكاز.. ماريتا الحلاني ترقص على ألحان أغنية ميريام فارس

بالعكاز.. ماريتا الحلاني ترقص على ألحان أغنية ميريام فارس

تعرّضت لجلطتين خطيرتين..تطورات الحالة الصحية للفنانة سلوى الجراش

تعرّضت لجلطتين خطيرتين..تطورات الحالة الصحية للفنانة سلوى الجراش

إيلون ماسك أب لـ9 أبناء..لهذا السبب أغنى رجل في العالم يحب الإنجاب

إيلون ماسك أب لـ9 أبناء..لهذا السبب أغنى رجل في العالم يحب الإنجاب

سيرين عبد النور تفجّر مفاجأة غير متوقعة حول مسلسل (للموت)

سيرين عبد النور تفجّر مفاجأة غير متوقعة حول مسلسل (للموت)

بعيداً عن عالم الجمال..أنابيلا هلال تحصل على الدكتوراه في هذا التخصص

بعيداً عن عالم الجمال..أنابيلا هلال تحصل على الدكتوراه في هذا التخصص

عربي

ما شكل الحرب المقبلة بين إسرائيل و(حزب الله) اللبناني؟

ما شكل الحرب المقبلة بين إسرائيل و(حزب الله) اللبناني؟

الحجاج يتوجهون من عرفات لمزدلفة بعد أداء فريضة الحج الأعظم

الحجاج يتوجهون من عرفات لمزدلفة بعد أداء فريضة الحج الأعظم

الصحة المصرية تصدر توجيهات عاجلة بعد ارتفاع إصابات (كورونا)

الصحة المصرية تصدر توجيهات عاجلة بعد ارتفاع إصابات (كورونا)

هيئة الإحصاء السعودية: نحو 900 ألف حاج للموسم الحالي بينهم 700 ألف من الخارج

هيئة الإحصاء السعودية: نحو 900 ألف حاج للموسم الحالي بينهم 700 ألف من الخارج