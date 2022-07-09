الحية: القدس عنوان الصراع والتطبيع مصيره الفشل

رام الله - دنيا الوطنقال خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة (حماس): "إن فلسطين والقدس والأقصى ستبقى عنوان وحدة الأمة وصراعها مع أعدائها"، رافضاً كل أشكال التطبيع مع الاحتلال.وأضاف الحية خلال خطبة عيد الأضحى المبارك اليوم بغزة: "إذا كان العيد يوم الفداء فهو يمثل الأمل والبشرى على طريق تحرير فلسطين، بالرغم من كل المؤامرات التي تحاك، لإنهاء قضيتنا"، مؤكداً على فشل كافة أشكال التطبيع مع الاحتلال في ظل رفض شعبي عارم، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).وتابع الحية: "أرادوا حرف البوصلة وألا يكون الأقصى عنوان للصراع، فكان الأقصى هو العنوان، هذه الجموع المؤمنة في مشارق الأرض ومغاربها تهتف لفلسطين والمسجد الأقصى".وأكد الحية قائلاً: ما من جهة ذهبنا إليها إلا وكانت قضية فلسطين هي قضية وحياة وقبلة الأمة، نحمد الله أن جعل قضيتنا قضية مباركة مقدسة ارتبطت بمسرى نبينا".وذكر الحية ان الأمة الإسلامية ستبقى وفية لمدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، الذي هو عنوان الصراع مع الاحتلال، وأن "معركة المسجد الأقصى سننتصر فيها بإذن الله تعالى".