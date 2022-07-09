دولي

استطلاع اسرائيلي: نتنياهو قد تحصل على الأكثرية في الانتخابات

استطلاع اسرائيلي: نتنياهو قد تحصل على الأكثرية في الانتخابات
رام الله - دنيا الوطن
كشف استطلاع إسرائيلي جديد للرأي أن كتلة الأحزاب الموالية لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو قد تحصل على 61 مقعدا في الانتخابات المقبلة، ما يمكنها بسهولة من تشكيل حكومة.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته (Panels Politics) لصالح صحيفة (معاريف)، أن كتلة نتنياهو يمكن أن تصل إلى العتبة المطلوبة لتشكيل حكومة دون أن تغير أي أحزاب موقفها، متوقعا أن يتراجع تمثيل ​​حزبي "يمينا" و"ميرتس"، وكلاهما عضو في الائتلاف الحالي، إلى ما دون العتبة الانتخابية المطلوبة لدخول الكنيست.

وتوقع الاستطلاع أنه إذا أجريت الانتخابات اليوم، فإن حزب الليكود بزعامة نتنياهو سيحصل على 36 مقعدا، وهو أقوى أداء له في الأسابيع الأخيرة. أما حزب "يش عتيد" الذي يتزعمه رئيس الوزراء يائير لابيد، فسيكون ثاني أكبر فصيل بـ23 نائبا، بينما سيحتل حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف بقيادة بتسلئيل سموتريتش المركز الثالث بـ10 مقاعد.

وجاء حزب وزير الدفاع بيني غانتس، "أزرق أبيض" في المركز الرابع بتسعة مقاعد، وحصل حزب "شاس" الديني المتطرف بزعامة أرييه درعي على ثمانية مقاعد، بينما حصل حزب "يهدوت هتوراة" بقيادة موشيه غافني على سبعة مقاعد.

أخبار ذات صلة

قاتل شينزو آبي يكشف أسباب ارتكابه للجريمة

قاتل شينزو آبي يكشف أسباب ارتكابه للجريمة

بايدن حول اغتيال آبي: مأساة لليابان ولكل من عرفه

بايدن حول اغتيال آبي: مأساة لليابان ولكل من عرفه

على ماذا عثرت الشرطة اليابانية بمنزل المسلح الذي اغتيال شينزو آبي؟

على ماذا عثرت الشرطة اليابانية بمنزل المسلح الذي اغتيال شينزو آبي؟

من هو منفذ عملية اغتيال شينزو آبي؟

من هو منفذ عملية اغتيال شينزو آبي؟

تركيا وإسرائيل تتفقان على توسيع حركة الطيران بينهما

تركيا وإسرائيل تتفقان على توسيع حركة الطيران بينهما

شاهد: لحظة اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق &#34;شينزو آبي&#34;..وأول ظهور لقاتله

شاهد: لحظة اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق "شينزو آبي"..وأول ظهور لقاتله

مقتل رئيس وزراء اليابان السابق &#34;شينزو آبي&#34; بمدينة نارا

مقتل رئيس وزراء اليابان السابق "شينزو آبي" بمدينة نارا

الكشف عن أبرز المرشحين لخلافة بوريس جونسون

الكشف عن أبرز المرشحين لخلافة بوريس جونسون

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل مواطنيْن من جنين قرب المسجد الأقصى

قوات الاحتلال تعتقل مواطنيْن من جنين قرب المسجد الأقصى

أعضاء كونغرس يحتجون على دخول إسرائيل لاتفاقية الإعفاء من الفيزا لتمييزها ضد الفلسطينيين

أعضاء كونغرس يحتجون على دخول إسرائيل لاتفاقية الإعفاء من الفيزا لتمييزها ضد الفلسطينيين

البرلمان البرازيلي يعقد جلسة خاصة تضامنا مع الشعب الفلسطين

البرلمان البرازيلي يعقد جلسة خاصة تضامنا مع الشعب الفلسطين

191 عائلة متضررة تتلقى مخصصات بدل الايجار عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

191 عائلة متضررة تتلقى مخصصات بدل الايجار عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

أبو ليلى: لا يوجد ديمقراطية بمفهومها الشمولي دون المساواة بالحقوق بين المرأة والرجل

أبو ليلى: لا يوجد ديمقراطية بمفهومها الشمولي دون المساواة بالحقوق بين المرأة والرجل

مركز حماية يوجه رسالة لأعضاء الكونغرس الأمريكي حول جريمة قتل الصحفية أبو عاقلة

مركز حماية يوجه رسالة لأعضاء الكونغرس الأمريكي حول جريمة قتل الصحفية أبو عاقلة

8 إصابات برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم بقلقيلية

8 إصابات برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم بقلقيلية

الرئيس عباس يهنئ الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى

الرئيس عباس يهنئ الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى

منوعات

لهذا السبب.. دخلت الفنانة البحرينية سلوى الجراش العناية المركزة

لهذا السبب.. دخلت الفنانة البحرينية سلوى الجراش العناية المركزة

شاهد.. نانسي عجرم تطلق أغنيتها الجديدة &#34;صح صح&#34;

شاهد.. نانسي عجرم تطلق أغنيتها الجديدة "صح صح"

شاهد.. مايا دياب تشوق الجمهور لأحدث أغنياتها &#34;عيش أحلى سنين&#34; وتكشف عن موعد طرحها

شاهد.. مايا دياب تشوق الجمهور لأحدث أغنياتها "عيش أحلى سنين" وتكشف عن موعد طرحها

بالعكاز.. ماريتا الحلاني ترقص على ألحان أغنية ميريام فارس

بالعكاز.. ماريتا الحلاني ترقص على ألحان أغنية ميريام فارس

تعرّضت لجلطتين خطيرتين..تطورات الحالة الصحية للفنانة سلوى الجراش

تعرّضت لجلطتين خطيرتين..تطورات الحالة الصحية للفنانة سلوى الجراش

إيلون ماسك أب لـ9 أبناء..لهذا السبب أغنى رجل في العالم يحب الإنجاب

إيلون ماسك أب لـ9 أبناء..لهذا السبب أغنى رجل في العالم يحب الإنجاب

سيرين عبد النور تفجّر مفاجأة غير متوقعة حول مسلسل (للموت)

سيرين عبد النور تفجّر مفاجأة غير متوقعة حول مسلسل (للموت)

بعيداً عن عالم الجمال..أنابيلا هلال تحصل على الدكتوراه في هذا التخصص

بعيداً عن عالم الجمال..أنابيلا هلال تحصل على الدكتوراه في هذا التخصص

في حالة حرجة..رسالة مبكية من الفنانة وفاء مكي لابنتها بعد حادث سير مروّع

في حالة حرجة..رسالة مبكية من الفنانة وفاء مكي لابنتها بعد حادث سير مروّع

مايا دياب تطالب الدولة اللبنانية بإعدام هذا الشخص..فمن يكون؟

مايا دياب تطالب الدولة اللبنانية بإعدام هذا الشخص..فمن يكون؟

عربي

الحجاج يتوجهون من عرفات لمزدلفة بعد أداء فريضة الحج الأعظم

الحجاج يتوجهون من عرفات لمزدلفة بعد أداء فريضة الحج الأعظم

الصحة المصرية تصدر توجيهات عاجلة بعد ارتفاع إصابات (كورونا)

الصحة المصرية تصدر توجيهات عاجلة بعد ارتفاع إصابات (كورونا)

هيئة الإحصاء السعودية: نحو 900 ألف حاج للموسم الحالي بينهم 700 ألف من الخارج

هيئة الإحصاء السعودية: نحو 900 ألف حاج للموسم الحالي بينهم 700 ألف من الخارج

وزير الصحة السعودي يكشف صحة الحجاج وطريقة حج مصابي (كورونا)

وزير الصحة السعودي يكشف صحة الحجاج وطريقة حج مصابي (كورونا)