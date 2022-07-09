شؤون فلسطينية

شاهد.. قيادي بـ (حماس): نحن على موعد قريب من النصر وتحرير أسرانا

شاهد.. قيادي بـ (حماس): نحن على موعد قريب من النصر وتحرير أسرانا
القيادي روحي مشتهى
خاص دنيا الوطن- هاني الإمام
قال عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) روحي مشتهى: "إننا على موعد قريب من النصر وتحرير فلسطين"، وذلك عقب تأديته صلاة عيد الأضحى وسط مدينة غزة.

وأضاف في تصريح لـ "دنيا الوطن": "إن النصر بات قريبًا ونحن على موعد بتحرير الأرض والإنسان وكل فلسطين من بحرها لنهرها".

وأردف مشتهى: "نقاوم من أجل كنس الاحتلال البغيض، وتحرير أسرانا، ونحن وإياهم على العهد بأن نبذل كل جهد ممكن لتحريرهم "، مشددا على أن المُبشرات كثيرة والتي تدلع على أن النصر بات قريبًا وأقرب مما نتصور.

وتقدم مشتهى بالتهنئة للشعب الفلسطيني بحلول عيد الأضحى، وكذلك للأمة العربية والإسلامية بهذا العيد المبارك.

وفي السياق، قال رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة (حماس) خليل الحية: إن "المسجد الأقصى هو عنوان الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، ومعركة المسجد الأقصى سننتصر فيها بإذن الله تعالى".

وأكد الحية أن القدس والأقصى ستبقى عنوان وحدة الأمة وصراعها مع أعدائها، مضيفًا: "أرادوا بقضيتنا سوءًا فظنوا أنهم بإمكانهم إنهاء قضية فلسطين".

كما وأعرب عن رفضه التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، داعيًا الدول المطبعة أن تتراجع عن قرارها.

وخلال خطبة عيد الأضحى وسط مدينة غزة، أكمل الحية: "سيفشل المطبعون لأن أمتنا عميقة الجذور والإيمان، ما من جهة ذهبنا إليها إلا وكانت قضية فلسطين هي قضية وحياة وقبلة الأمة".

وختم الحية تصريحاته، قائلًا: "أرادوا حرف البوصلة وألا يكون الأقصى عنوان للصراع، فكان الأقصى هو العنوان، هذه الجموع المؤمنة في مشارق الأرض ومغاربها تهتف لفلسطين والمسجد الأقصى".
 


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