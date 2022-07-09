شؤون فلسطينية

150 ألف مصلٍ يؤدون صلاة عيد الأضحى في رحاب المسجد الأقصى

150 ألف مصلٍ يؤدون صلاة عيد الأضحى في رحاب المسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
أدى نحو 150 ألف مصلٍ، صباح اليوم السبت، صلاة عيد الأضحى المبارك، في رحاب المسجد الأقصى.

وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإنه منذ ساعات الفجر، بدأ توافد المصلين إلى المسجد من أنحاء مدينة القدس، ومن أراضي عام 1948، ومن محافظات الضفة الغربية، ورددّوا تكبيرات العيد، وهم يدخلون ويخرجون بأفواج كبيرة من المسجد وإليه، عبر بوابات البلدة القديمة، وفي أزقتها، حيث امتلأت ساحاته بالمصلين مع بدء الصلاة، فيما أدى المبعدون والمبعدات عن الأقصى بقرارات الاحتلال صلاة العيد قرب المسجد.

ووزع نشطاء، الهدايا على الأطفال، الذين قدموا إلى المسجد الأقصى مع عائلاتهم، في منطقة صحن مُصلى قبة الصخرة، كما وزعوا الحلوى على المصلين.

ومنذ ساعات الصباح الباكر، انتشرت قوات من شرطة الاحتلال في محيط البلدة القديمة بالقدس وأزقتها، وأوقفت عددًا من الشبان على أبواب الأقصى، ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت بعضهم من الدخول.

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