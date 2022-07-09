ما شكل الحرب المقبلة بين إسرائيل و(حزب الله) اللبناني؟

رام الله - دنيا الوطنتوقع المحلل الإسرائيلي في القناة 13 الإسرائيلية، تسفي يحزكيلي أن تشهد المرحلة القادمة حرباً جوية بين حزب الله واسرائيل.وقال يحزكيلي، أن ما يحدث يمكن أن يطلق عليها بداية الحرب الجوية بين إسرائيل وحزب الله.وأضاف: "نحن وحزب الله نخوض اشتباكات في عدة ميادين، ودخلت الساحة الجوية على الخط في الأسبوع الماضي وعلى إسرائيل أن تنتبه لها لأنها سوف تبقينا مشغولين في المستقبل القريب، وسوف تجتذب هذه الساحة الكثير من النار".وقال يحزكيلي إن حزب االله وجد في الأسبوع الماضي سببًا لتشغيل طائرته بدون طيار وإرسالها إلى منصة الغاز الجديدة، بهدف إرسال رسالة مفادها أن هذه المنصة بالنسبة له هي هدف طالما لم يتم حل قضية الحدود بين “إسرائيل” ولبنان بالاتفاق بين الطرفين.ونوه إلى أن قدرات حزب الله الجوية التي تحسنت حسب يحزكيلي والتي عزاها لشحنات الأسلحة الإيرانية الأخيرة خلال العام الماضي هي التي دفعت حزب الله إلى وضع طائراته المسيرة في مواجهة القوات الجوية “الإسرائيلية” والتي لا ترد على تحرشه بها.وأشار إلى أن الإيرانيين نجحوا في استنساخ قدرات الطائرات بدون طيار للطائرات الأمريكية بدون طيار التي قاموا بتشغيلها وتلك التي اشتروها من طالبان بعد هروب الأمريكيين، إضافة الى حملة جديدة جديرة للغاية بتحديث وتطوير وزيادة القدرات التقنية لطائرات حزب الله.