قناة إسرائيلية: الأمريكيون سيقدمون 200 مليون دولار للسلطة الفلسطينية خلال زيارة بايدن

رام الله - دنيا الوطنكشفت قناة (ريشت كان) الإسرائيلية، أن الأميركيين يعتزمون تقديم 200 مليون دولار كمساعدات للسلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة.وذكرت القناة الإسرائيلية، أن إسرائيل بصدد الإعلان عن تسهيلات مدنية واقتصادية صغيرة لصالح السلطة الفلسطينية الأسبوع المقبل.وكان وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس قد أعلن أنه التقى الليلة الماضية بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله ، وأن اللقاء جاء بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وكذلك لغرض التنسيق الأمني والمدني تمهيدا لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.