شؤون فلسطينية

طالع تفاصيل الحالة الجوية بفلسطين حتى الثلاثاء

طالع تفاصيل الحالة الجوية بفلسطين حتى الثلاثاء
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو، اليوم السبت، صافيا بوجه عام ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو لطيفا في معظم  المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد 2022/07/10: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين 2022/07/11: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الثلاثاء 2022/07/12: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

        درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 30-20 29-20 29-20 بيت لحم 30-20 29-20 29-20
رام الله والبيرة 29-19 28-19 28-19 طولكرم 32-22 31-22 31-22
نابلس 31-20 30-20 30-20 قلقيلية 32-22 31-22 31-22
جنين 34-22 33-22 33-22 سلفيت 30-20 29-20 29-20
طوباس 35-23 34-23 34-23 روابي 31-20 30-20 30-20
الخليل 29-19 28-19 28-19 غزه 30-23 29-23 29-23
أريحا 38-26 37-26 37-26 خانيونس 30-23 29-23 29-23
الأغوار الشمالية 36-24 35-24 35-24 رفح 31-22 30-22 30-22

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