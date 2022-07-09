طالع تفاصيل الحالة الجوية بفلسطين حتى الثلاثاء

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المدينـة



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القدس 30-20 29-20 29-20 بيت لحم 30-20 29-20 29-20 رام الله والبيرة 29-19 28-19 28-19 طولكرم 32-22 31-22 31-22 نابلس 31-20 30-20 30-20 قلقيلية 32-22 31-22 31-22 جنين 34-22 33-22 33-22 سلفيت 30-20 29-20 29-20 طوباس 35-23 34-23 34-23 روابي 31-20 30-20 30-20 الخليل 29-19 28-19 28-19 غزه 30-23 29-23 29-23 أريحا 38-26 37-26 37-26 خانيونس 30-23 29-23 29-23 الأغوار الشمالية 36-24 35-24 35-24 رفح 31-22 30-22 30-22

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو، اليوم السبت، صافيا بوجه عام ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .هذه الليلة : يكون الجو لطيفا في معظم المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الأحد 2022/07/10: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الاثنين 2022/07/11: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .الثلاثاء 2022/07/12: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي