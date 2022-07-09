طالع تفاصيل الحالة الجوية بفلسطين حتى الثلاثاء
يكون الجو، اليوم السبت، صافيا بوجه عام ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .
هذه الليلة : يكون الجو لطيفا في معظم المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الأحد 2022/07/10: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الاثنين 2022/07/11: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .
الثلاثاء 2022/07/12: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي
| المدينـة
| اليـوم ع- ص
| غـداً ع- ص
| بعد غـد ع- ص
| المدينـة
| اليـوم ع – ص
| غـداً ع – ص
| بعد غـد ع- ص
|القدس
|30-20
|29-20
|29-20
|بيت لحم
|30-20
|29-20
|29-20
|رام الله والبيرة
|29-19
|28-19
|28-19
|طولكرم
|32-22
|31-22
|31-22
|نابلس
|31-20
|30-20
|30-20
|قلقيلية
|32-22
|31-22
|31-22
|جنين
|34-22
|33-22
|33-22
|سلفيت
|30-20
|29-20
|29-20
|طوباس
|35-23
|34-23
|34-23
|روابي
|31-20
|30-20
|30-20
|الخليل
|29-19
|28-19
|28-19
|غزه
|30-23
|29-23
|29-23
|أريحا
|38-26
|37-26
|37-26
|خانيونس
|30-23
|29-23
|29-23
|الأغوار الشمالية
|36-24
|35-24
|35-24
|رفح
|31-22
|30-22
|30-22
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