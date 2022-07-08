191 عائلة متضررة تتلقى مخصصات بدل الايجار عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

رام الله - دنيا الوطنكجزء من استجابة وجهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعد تصعيد مايو2021، تلقت أمس الخميس 191 اسرة متضررة غير لاجئة بدلات ايجار عبر البرنامج وبتمويل من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي بقيمة 122 ألف دولار، بحيث تغطي المنحة ايجارات المنازل للفئة المتضررة المستهدفة لثلاثة شهور من يوليو وحتى سبتمبر 2022.هذا ومن الجدير ذكره أن برنامج الأمم المتحدة الانمائي وبتمويل من حكومة السويد من خلال الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي يقوم بتنفيذ مشروع ازالة الركام، وتوفير بدلات الإيجار وتوفير فرص عمل للمتضررين من التصعيد الأخير ضمن برنامج الإنعاش المبكر لبعد تصعيد 2021.وصرف بدلات الايجار ل 413 أسرة فلسطينية غير لاجئة متضررة، بالإضافة الى استخدام 38 ألف طن من الركام المطحون في تعبيد 28 طريق فرعي و زراعي في القطاع، كما ساهم التمويل في منح فرص عمل مؤقتة ل 645 من المتضررين لأجل دعم القطاع الخاص وقطاع الخدمات وتنمية مهارات الخريجين في العمل الحر.