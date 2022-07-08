8 إصابات برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم بقلقيلية











رام الله - دنيا الوطنأصيب 8 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والتي انطلقت تنديدا بجرائم الاحتلال بحق شعبنا.وأفاد الناطق الاعلامي في اقليم قلقيلقية مراد شتيوي ان جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة بإطلاق كثيف للرصاص الحي في الهواء إضافة الى استهدافهم بالرصاص المعدني وقنابل الغاز مما ادى لوقوع 8 إصابات احدها في الرأس جرى نقلها الى المستشفى لتلقي العلاج فيما عولجت بقية الاصابات ميدانيا.وأكد شتيوي اندلاع مواجهات عنيفة مع جنود الاحتلال الذين حاولوا اقتحام القرية أكثر من مرة إلا انهم تراجعوا امام صمود الشبان الذين تصدوا لهم بالحجارة وإشعال عشرات الاطارات المطاطية.وانطلقت المسيرة بعد صلاة الجمعة من مسجد عمر بن الخطاب بمشاركة المئات من ابناء البلدة الذين رددوا تكبيرات العيد ابتهاجا بحلول عيد الأضحى المبارك.