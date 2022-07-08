شؤون فلسطينية

8 إصابات برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم بقلقيلية

8 إصابات برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم بقلقيلية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب 8 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والتي انطلقت تنديدا بجرائم الاحتلال بحق شعبنا.

وأفاد الناطق الاعلامي في اقليم قلقيلقية مراد شتيوي ان جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة بإطلاق كثيف للرصاص الحي في الهواء إضافة الى استهدافهم بالرصاص المعدني وقنابل الغاز مما ادى لوقوع 8 إصابات احدها في الرأس جرى نقلها الى المستشفى لتلقي العلاج فيما عولجت بقية الاصابات ميدانيا.

وأكد شتيوي اندلاع مواجهات عنيفة مع جنود الاحتلال الذين حاولوا اقتحام القرية أكثر من مرة إلا انهم تراجعوا امام صمود الشبان الذين تصدوا لهم بالحجارة وإشعال عشرات الاطارات المطاطية.

وانطلقت المسيرة بعد صلاة الجمعة من مسجد عمر بن الخطاب بمشاركة المئات من ابناء البلدة الذين رددوا تكبيرات العيد ابتهاجا بحلول عيد الأضحى المبارك.





أخبار ذات صلة

191 عائلة متضررة تتلقى مخصصات بدل الايجار عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

191 عائلة متضررة تتلقى مخصصات بدل الايجار عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

أبو ليلى: لا يوجد ديمقراطية بمفهومها الشمولي دون المساواة بالحقوق بين المرأة والرجل

أبو ليلى: لا يوجد ديمقراطية بمفهومها الشمولي دون المساواة بالحقوق بين المرأة والرجل

مركز حماية يوجه رسالة لأعضاء الكونغرس الأمريكي حول جريمة قتل الصحفية أبو عاقلة

مركز حماية يوجه رسالة لأعضاء الكونغرس الأمريكي حول جريمة قتل الصحفية أبو عاقلة

الرئيس عباس يهنئ الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى

الرئيس عباس يهنئ الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى

تفاصيل سلسلة الاتصالات الهاتفية بين الرئيس عباس ونظرائه التونسي والجزائري والتركي وأمير قطر

تفاصيل سلسلة الاتصالات الهاتفية بين الرئيس عباس ونظرائه التونسي والجزائري والتركي وأمير قطر

جنين: الاحتلال يمنع أهالي قريتي أم الريحان وظهر المالح من إدخال أضاحي العيد

جنين: الاحتلال يمنع أهالي قريتي أم الريحان وظهر المالح من إدخال أضاحي العيد

هنية يتحدث عن زيارته للجزائر ومبادرة تبون للمصالحة الفلسطينية

هنية يتحدث عن زيارته للجزائر ومبادرة تبون للمصالحة الفلسطينية

الداخلية بغزة تصدر تنويهاً بشأن عمل معبر رفح خلال اجازة عيد الأضحى

الداخلية بغزة تصدر تنويهاً بشأن عمل معبر رفح خلال اجازة عيد الأضحى

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

191 عائلة متضررة تتلقى مخصصات بدل الايجار عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

191 عائلة متضررة تتلقى مخصصات بدل الايجار عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

أبو ليلى: لا يوجد ديمقراطية بمفهومها الشمولي دون المساواة بالحقوق بين المرأة والرجل

أبو ليلى: لا يوجد ديمقراطية بمفهومها الشمولي دون المساواة بالحقوق بين المرأة والرجل

مركز حماية يوجه رسالة لأعضاء الكونغرس الأمريكي حول جريمة قتل الصحفية أبو عاقلة

مركز حماية يوجه رسالة لأعضاء الكونغرس الأمريكي حول جريمة قتل الصحفية أبو عاقلة

الرئيس عباس يهنئ الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى

الرئيس عباس يهنئ الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت دجن وبيتا

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت دجن وبيتا

أهالي الضفة يواصلون فعالياتهم الرافضة للاحتلال والاستيطان

أهالي الضفة يواصلون فعالياتهم الرافضة للاحتلال والاستيطان

أكثر من 50 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في الأقصى في يوم عرفة

أكثر من 50 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في الأقصى في يوم عرفة

الاحتلال يعتقل أمين سر فتح إقليم بيت حنينا وشعفاط

الاحتلال يعتقل أمين سر فتح إقليم بيت حنينا وشعفاط

منوعات

تعرّضت لجلطتين خطيرتين..تطورات الحالة الصحية للفنانة سلوى الجراش

تعرّضت لجلطتين خطيرتين..تطورات الحالة الصحية للفنانة سلوى الجراش

إيلون ماسك أب لـ9 أبناء..لهذا السبب أغنى رجل في العالم يحب الإنجاب

إيلون ماسك أب لـ9 أبناء..لهذا السبب أغنى رجل في العالم يحب الإنجاب

سيرين عبد النور تفجّر مفاجأة غير متوقعة حول مسلسل (للموت)

سيرين عبد النور تفجّر مفاجأة غير متوقعة حول مسلسل (للموت)

بعيداً عن عالم الجمال..أنابيلا هلال تحصل على الدكتوراه في هذا التخصص

بعيداً عن عالم الجمال..أنابيلا هلال تحصل على الدكتوراه في هذا التخصص

في حالة حرجة..رسالة مبكية من الفنانة وفاء مكي لابنتها بعد حادث سير مروّع

في حالة حرجة..رسالة مبكية من الفنانة وفاء مكي لابنتها بعد حادث سير مروّع

مايا دياب تطالب الدولة اللبنانية بإعدام هذا الشخص..فمن يكون؟

مايا دياب تطالب الدولة اللبنانية بإعدام هذا الشخص..فمن يكون؟

أغنية لميريام فارس تتجاوز مشاهداتها عدد سكان الكرة الأرضية..تعرف عليها

أغنية لميريام فارس تتجاوز مشاهداتها عدد سكان الكرة الأرضية..تعرف عليها

شاهد: ظهور نادر لوالدة الفنان تامر حسني في عرض فيلمه الجديد

شاهد: ظهور نادر لوالدة الفنان تامر حسني في عرض فيلمه الجديد

هل تزوّج طليق أصالة طارق العريان من حبيبته التي تصغره بـ35 عاماً؟

هل تزوّج طليق أصالة طارق العريان من حبيبته التي تصغره بـ35 عاماً؟

في أحدث ظهور رسمي..أدهم نابلسي من فنان إلى إمام وقارئ للقرآن

في أحدث ظهور رسمي..أدهم نابلسي من فنان إلى إمام وقارئ للقرآن

عربي

السعودية: لا يوجد حتى الآن أي تفشٍ لفيروس (كورونا) بالحج

السعودية: لا يوجد حتى الآن أي تفشٍ لفيروس (كورونا) بالحج

شاهد: حجاج بيت الله الحرام يؤدون الركن الأعظم بالوقوف على جبل عرفات

شاهد: حجاج بيت الله الحرام يؤدون الركن الأعظم بالوقوف على جبل عرفات

أمير مكة: لم يتم تسجيل أي أمراض أو حالات في يوم التروية

أمير مكة: لم يتم تسجيل أي أمراض أو حالات في يوم التروية

الأردن: توقيف 8 أشخاص في حادثة تسرب غاز سام في العقبة

الأردن: توقيف 8 أشخاص في حادثة تسرب غاز سام في العقبة