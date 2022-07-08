الرئيس عباس يهنئ الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى

رام الله - دنيا الوطنهنّأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الجمعة، أبناء شعبنا في الوطن والشتات، والأمتين العربية والإسلامية، بحلول عيد الأضحى المبارك.وتمنى الرئيس أن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة على شعبنا وقد تحققت أمانيه بالحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.ودعا الله سبحانه وتعالى أن يتغمد شهداء شعبنا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، والفرج القريب للأسرى.كما تمنى الرئيس عباس، أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والاسلامية، وقد تحققت تطلعات شعوبها بالازدهار والتطور، والجميع بموفور الصحة والسعادة.