عربي

الحجاج يتوجهون من عرفات لمزدلفة بعد أداء فريضة الحج الأعظم

الحجاج يتوجهون من عرفات لمزدلفة بعد أداء فريضة الحج الأعظم
رام الله - دنيا الوطن
توجه حجاج بيت الله الحرام، مساء اليوم الجمعة، من جبل عرفات، الى مزدلفة للمبيت فيها، وذلك بعد أدائهم فريضة الحج الأعظم.

وكان حجاج بيت الله الحرام، قد توجهوا مع شروق شمس التاسع من ذي الحجة، إلى صعيد عرفات، لأداء ركن الحج الأعظم وهو الوقوف بعرفة، بعد أنّ قضوا أمس يوم التروية "الثامن من ذي الحجة" في مشعر منى.

وصيام هذا اليوم العظيم لغير الحاج، يكفر الله به السنة الماضية واللاحقة، والمراد بذلك تكفير صغائر الذنوب، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، والسنة التي بعده".

ويوم عرفة من أعظم أيام الله، تغفر فيه الزلاّت، وتجاب فيه الدعوات، وهو يوم إكمال الدين وإتمام النعمة على المسلمين، وجعله الله كالمقدمة ليوم النحر، ففيه يكون الوقوف والتضرع، والتوبة والمغفرة وإنه لمجمع عظيم، وهو أعظم مجامع الدنيا.

أخبار ذات صلة

الصحة المصرية تصدر توجيهات عاجلة بعد ارتفاع إصابات (كورونا)

الصحة المصرية تصدر توجيهات عاجلة بعد ارتفاع إصابات (كورونا)

هيئة الإحصاء السعودية: نحو 900 ألف حاج للموسم الحالي بينهم 700 ألف من الخارج

هيئة الإحصاء السعودية: نحو 900 ألف حاج للموسم الحالي بينهم 700 ألف من الخارج

وزير الصحة السعودي يكشف صحة الحجاج وطريقة حج مصابي (كورونا)

وزير الصحة السعودي يكشف صحة الحجاج وطريقة حج مصابي (كورونا)

السعودية: لا يوجد حتى الآن أي تفشٍ لفيروس (كورونا) بالحج

السعودية: لا يوجد حتى الآن أي تفشٍ لفيروس (كورونا) بالحج

شاهد: حجاج بيت الله الحرام يؤدون الركن الأعظم بالوقوف على جبل عرفات

شاهد: حجاج بيت الله الحرام يؤدون الركن الأعظم بالوقوف على جبل عرفات

أمير مكة: لم يتم تسجيل أي أمراض أو حالات في يوم التروية

أمير مكة: لم يتم تسجيل أي أمراض أو حالات في يوم التروية

الأردن: توقيف 8 أشخاص في حادثة تسرب غاز سام في العقبة

الأردن: توقيف 8 أشخاص في حادثة تسرب غاز سام في العقبة

وسائل إعلام أردنية تنفي أنباء إقامة مشروع منطقة آمنة على الحدود مع سوريا

وسائل إعلام أردنية تنفي أنباء إقامة مشروع منطقة آمنة على الحدود مع سوريا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مركز حماية يوجه رسالة لأعضاء الكونغرس الأمريكي حول جريمة قتل الصحفية أبو عاقلة

مركز حماية يوجه رسالة لأعضاء الكونغرس الأمريكي حول جريمة قتل الصحفية أبو عاقلة

الرئيس عباس يهنئ الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى

الرئيس عباس يهنئ الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت دجن وبيتا

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت دجن وبيتا

أهالي الضفة يواصلون فعالياتهم الرافضة للاحتلال والاستيطان

أهالي الضفة يواصلون فعالياتهم الرافضة للاحتلال والاستيطان

أكثر من 50 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في الأقصى في يوم عرفة

أكثر من 50 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في الأقصى في يوم عرفة

الاحتلال يعتقل أمين سر فتح إقليم بيت حنينا وشعفاط

الاحتلال يعتقل أمين سر فتح إقليم بيت حنينا وشعفاط

الرئيس عباس يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الإسرائيلي

الرئيس عباس يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الإسرائيلي

منظمة التحرير: نرحب ببيان الأمم المتحدة اعتبار ترحيل الفلسطينيين من مسافر يطا جريمة حرب

منظمة التحرير: نرحب ببيان الأمم المتحدة اعتبار ترحيل الفلسطينيين من مسافر يطا جريمة حرب

منوعات

تعرّضت لجلطتين خطيرتين..تطورات الحالة الصحية للفنانة سلوى الجراش

تعرّضت لجلطتين خطيرتين..تطورات الحالة الصحية للفنانة سلوى الجراش

إيلون ماسك أب لـ9 أبناء..لهذا السبب أغنى رجل في العالم يحب الإنجاب

إيلون ماسك أب لـ9 أبناء..لهذا السبب أغنى رجل في العالم يحب الإنجاب

سيرين عبد النور تفجّر مفاجأة غير متوقعة حول مسلسل (للموت)

سيرين عبد النور تفجّر مفاجأة غير متوقعة حول مسلسل (للموت)

بعيداً عن عالم الجمال..أنابيلا هلال تحصل على الدكتوراه في هذا التخصص

بعيداً عن عالم الجمال..أنابيلا هلال تحصل على الدكتوراه في هذا التخصص

في حالة حرجة..رسالة مبكية من الفنانة وفاء مكي لابنتها بعد حادث سير مروّع

في حالة حرجة..رسالة مبكية من الفنانة وفاء مكي لابنتها بعد حادث سير مروّع

مايا دياب تطالب الدولة اللبنانية بإعدام هذا الشخص..فمن يكون؟

مايا دياب تطالب الدولة اللبنانية بإعدام هذا الشخص..فمن يكون؟

أغنية لميريام فارس تتجاوز مشاهداتها عدد سكان الكرة الأرضية..تعرف عليها

أغنية لميريام فارس تتجاوز مشاهداتها عدد سكان الكرة الأرضية..تعرف عليها

شاهد: ظهور نادر لوالدة الفنان تامر حسني في عرض فيلمه الجديد

شاهد: ظهور نادر لوالدة الفنان تامر حسني في عرض فيلمه الجديد

هل تزوّج طليق أصالة طارق العريان من حبيبته التي تصغره بـ35 عاماً؟

هل تزوّج طليق أصالة طارق العريان من حبيبته التي تصغره بـ35 عاماً؟

في أحدث ظهور رسمي..أدهم نابلسي من فنان إلى إمام وقارئ للقرآن

في أحدث ظهور رسمي..أدهم نابلسي من فنان إلى إمام وقارئ للقرآن

عربي

السعودية: لا يوجد حتى الآن أي تفشٍ لفيروس (كورونا) بالحج

السعودية: لا يوجد حتى الآن أي تفشٍ لفيروس (كورونا) بالحج

شاهد: حجاج بيت الله الحرام يؤدون الركن الأعظم بالوقوف على جبل عرفات

شاهد: حجاج بيت الله الحرام يؤدون الركن الأعظم بالوقوف على جبل عرفات

أمير مكة: لم يتم تسجيل أي أمراض أو حالات في يوم التروية

أمير مكة: لم يتم تسجيل أي أمراض أو حالات في يوم التروية

الأردن: توقيف 8 أشخاص في حادثة تسرب غاز سام في العقبة

الأردن: توقيف 8 أشخاص في حادثة تسرب غاز سام في العقبة