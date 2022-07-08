تفاصيل سلسلة الاتصالات الهاتفية بين الرئيس عباس ونظرائه التونسي والجزائري والتركي وأمير قطر

رام الله - دنيا الوطنجرى اتصال هاتفي، اليوم الجمعة، بين رئيس دولة فلسطين محمود عباس، والرئيس التونسي قيس سعيّد، تبادلا خلاله التهاني لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.وتقدم الرئيس محمود عباس لأخيه الرئيس سعيّد ببالغ الشكر والتقدير لمواقف الدعم التي تقدمها تونس لنصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأعرب الرئيس سعيّد عن أمنياته بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة وقد تحققت أماني وتطلعات الشعب الفلسطيني ونال حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال.بدوره، هنأ الرئيس محمود عباس أخيه الرئيس سعيّد بحلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا لتونس وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار.في سياق ذي صلة، جرى اتصال هاتفي، اليوم الجمعة، بين الرئيس عباس، ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون، تبادلا خلاله التهاني لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.وتقدم الرئيس محمود عباس للرئيس تبون ببالغ الشكر والتقدير لمواقف الدعم التي تقدمها الجزائر لنصرة القضية الفلسطينية على الساحة الدولية، وفي المحافل الدولية كافة، ولحرص الجزائر وجهودها من أجل وحدة الصف الفلسطيني.بدوره، أعرب الرئيس تبون عن أمنياته بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة وقد تحققت أماني وتطلعات الشعب الفلسطيني وحقوقه في الحرية والاستقلال.بدوره، هنأ الرئيس عباس، نظيره الرئيس تبون بحلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا للجزائر وشعبها الشقيق مزيدا من التطور والازدهار.إلى ذلك، جرى اتصال هاتفي، اليوم الجمعة، بين الرئيس عباس، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، تبادلا خلاله التهاني لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.كما جرى، خلال الاتصال، بحث آخر التطورات في فلسطين، والتأكيد على دعم القضية الفلسطينية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأعرب الرئيس التركي عن أمنياته بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة وقد تحققت أماني وتطلعات شعبنا بالحرية وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.بدوره، هنأ الرئيس عباس، نظيره التركي بحلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا لبلده مزيدا من التطور والازدهار.في السياق، جرى اتصال هاتفي، اليوم الجمعة، بين الرئيس عباس وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تبادلا خلاله التهاني بحلول عيد الأضحى المبارك.وأعرب أمير قطر عن أمنياته بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة على شعبنا الفلسطيني وقد تحققت أمنياته بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.بدوره، هنأ الرئيس محمود عباس أمير قطر بحلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا لقطر وشعبها الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار.