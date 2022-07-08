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دولي

بايدن حول اغتيال آبي: مأساة لليابان ولكل من عرفه

بايدن حول اغتيال آبي: مأساة لليابان ولكل من عرفه
رام الله - دنيا الوطن
أعرب الرئيس الأميركي، جو بايدن، الجمعة، عن غضبه وصدمته من جريمة اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي.

ونشر البيت الأبيض بيانا على موقعه الرسمي، قال بايدن فيه: "أنا مصدوم وغاضب وحزين للغاية من الأنباء التي تحدثت عن مقتل صديقي، شينزو آبي، رئيس الوزراء الياباني السابق، الذي قُتل إثر إطلاق الرصاص عليه بينما كان يشارك في تجمع انتخابي".

وأضاف بايدن:" هذه مأساة لليابان ولكل الذين عرفوه (آبي)".

وتحدث الرئيس الأميركي عن علاقته برئيس الوزراء الياباني السابق، وقال: "كان لي شرف العمل بشكل وثيق مع رئيس الوزراء آبي".

وتابع: "عندما كنت نائبا للرئيس، زرته في طوكيو ورحبت به في واشنطن"، مؤكدا أنه كان "نصيرا للتحالف والصداقة" بين الولايات المتحدة واليابان وشعبيهما.

وأكد أنه "بينما لا تزال هناك الكثير من التفاصيل التي لم نعرفها بعد، نعلم أن الهجمات العنيفة ليست مقبولة على الإطلاق، ودائما ما يترك عنف البنادق ندبة عميقة على المجتمعات المتأثرة بها".

وتعرض آبي (67 عاما) لإطلاق نار أصابه بجروح خطيرة، بينما كان يلقي خطابا أثناء حملته الانتخابية في مدينة نارا غربي اليابان.

ونقل رئيس الوزراء الياباني السابق إلى المستشفى، لكن سرعان ما أعلن الأطباء وفاته متأثرا بنزيف حاد حدث نتيجة إصابته بالرصاص في العنق.

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