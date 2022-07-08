دولي

من هو منفذ عملية اغتيال شينزو آبي؟

من هو منفذ عملية اغتيال شينزو آبي؟
رام الله - دنيا الوطن
كشفت شرطة محافظة نارا في اليابان بعض التفاصيل عن منفذ عملية اغتيال رئيس الوزراء السابق، شينزو آبي، اليوم الجمعة.

وتعرض آبي لإطلاق نار وأصيب بجروح خطيرة خلال إلقاء خطاب في حملته الانتخابية يوم الجمعة، لينقل بعدها جوا على وجه السرعة إلى المستشفى.

وبعد سويعات قليلة، أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية وفاة آبي (67 عاما) في مستشفى في مدينة كاشيهارا، حيث كان يتلقى الإسعافات الأولية.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت منفذ العملية في عين المكان، حيث يتعلق الأمر بشخص يدعى تيتسويا ياماغامي ويبلغ من العمر 41 عاما.

وذكر التلفزيون الرسمي الياباني أن المشتبه به خدم في قوة الدفاع الذاتي البحرية لمدة ثلاث سنوات في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وقالت هيئة الإذاعة اليابانية إن القاتل لم يقاوم الاعتقال ولم يحاول الهروب بعد إطلاقه النار على رئيس الوزراء السابق.

وخلال التحقيق الأولي معه، أبلغ الموقوف عناصر الشرطة بأنه "كان يشعر بالاستياء تجاه آبي وكان ينوي قتله".

ونفذ ياماغامي هجومه بواسطة مسدس يدوي الصنع، فيما قالت تقارير إعلامية إنه وجه الرصاصة إلى قلب آبي مباشرة.

وكشف هيديتادا فوكوشيما، الأستاذ المسؤول عن طب الطوارئ في مستشفى نارا الجامعي، أن آبي تلقى أكثر من 100 وحدة من الدم في عمليات نقل على مدى أربع ساعات إذ كان ينزف من جرح في القلب. ووصل إلى المستشفى وهو مصاب بسكتة قلبية ولم يستعد وعيه أبدا.

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