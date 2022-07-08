تركيا وإسرائيل تتفقان على توسيع حركة الطيران بينهما



وأضافت الوزارة في بيان: "من المتوقع أن يسفر الاتفاق عن استئناف رحلات الشركات الإسرائيلية إلى عدد من الوجهات في تركيا، إلى جانب رحلات الشركات التركية إلى إسرائيل"، بحسب ما جاء على موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.



وأعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مارس/آذار، عن استعداده للتعاون مع إسرائيل في مجال الطاقة ومشاريع أمن الطاقة مع احتمال نقل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عبر تركيا، في وقت تثير الحرب في أوكرانيا مخاوف بشأن الإمدادات.



وأجرى الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ زيارة تاريخية إلى أنقرة في مارس/آذار لبناء علاقات مع نظيره التركي، وأعلن الطرفان حينذاك عن حقبة جديدة بعد قطيعة دبلوماسية استمرت لأكثر من عقد.



رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة النقل الإسرائيلية: "إن إسرائيل وتركيا ستوسعان حركة الطيران الثنائية بموجب اتفاق طيران جديد تم توقيعه الخميس، وهو الأول بينهما منذ عام 1951".