أكثر من 50 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في الأقصى في يوم عرفة

رام الله - دنيا الوطنأدى عشرات آلاف المواطنين صلاة اليوم الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، الذي يوافق يوم عرفة رغم تشديدات الاحتلال العسكرية في القدس المحتلة.وقالت مصادر مقدسية إن أكثر من 50 ألف مصل تمكنوا من الوصول للأقصى، وأداء الصلاة في باحاته وداخل المصليات المسقوفة.ومنذ ساعات الصباح توافد آلاف المواطنين من القدس والداخل المحتل الى المسجد الأقصى لأداء الصلاة.وعمر المصلون المسجد بتواجدهم، كما علت أصوات الابتهالات وتكبيرات العيد وملأت أرجاء المكان، والصلاة على النبي محمد عليه السلام، في أجواء روحانية جميلة.وفرضت قوات الاحتلال صباح اليوم، إجراءات عسكرية في مدينة القدس المحتلة، وعرقلت وصول الفلسطينيين من مدن الضفة الغربية إلى المسجد الأقصى.خطبة الجمعةوخلال خطبة الجمعة دعا الشيخ محمد حسين، لشد الرحال الى المسجد الأقصى لإعماره والتعبد فيه والذود عنه بكل ما نستطيع.وقال حسين إن المسجد الأقصى مستهدف من أعداء الله، وقطعان المستوطنين والجمعيات الاستيطانية والاحتلال الظالم.وأضاف خطيب الجمعة:" فليكن المسجد الأقصى عنواناً المسلمين في كل تحركاتهم وجميع أعمالهم حتى لا يغيب عن الذهن والقلب".