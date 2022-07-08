منظمة التحرير: نرحب ببيان الأمم المتحدة اعتبار ترحيل الفلسطينيين من مسافر يطا جريمة حرب

رام الله - دنيا الوطنرحبت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية ببيان الأمم المتحدة الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (اوتشا)، يوم أمس الخميس، باعتبار ترحيل الفلسطينيين من مسافر يطا جريمة حرب.وقالت الدائرة على لسان رئيسها، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد التميمي "ان هذا البيان يعبر عن حقيقة جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين والتي تتنافي وتنتهك القوانين والقرارات والأعراف الدولية".وطالب التميمي "الأمم المتحدة ومجلس الامن باتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القرارات الدولية ومقتضياتها والتي تجرم الاحتلال وتستلزم حكما بمحاسبته وفقا لذلك.وأضاف التميمي "إن الصمت الدولي عن ذلك هو ما يشجع الاحتلال على المضي قدما في مواصلة جرائمه بسبب غياب المحاسبة والعقاب الدولي".ــــ