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شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يعزي بوفاة رئيس وزراء اليابان السابق

الرئيس عباس يعزي بوفاة رئيس وزراء اليابان السابق
رام الله - دنيا الوطن
عزى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء اليابان فوميو كيشيدا، بوفاة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي.

وأعرب الرئيس عباس في برقية التعزية، عن خالص تعازيه، راجيا للفقيد السكينة والطمأنينة، ولليابان وشعبها الخير والسلام.

وأعلن التلفزيون الياباني ظهر اليوم الجمعة عن مقتل رئيس الوزراء السابق شينزو آبي بعد تعرضه لإطلاق نار صباح اليوم.

وأكد  مستشفى مدينة نارا على أن "وفاة شينزو آبي جاءت جراء إصابته برصاصة مباشرة في القلب.

وقتل شينزو آبي، أثناء إلقائه خطابًا، بمدينة نارا، فيما تم اعتقال مطلق النار حيث تم إطلاق الرصاص تم ببندقية من الخلف.

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